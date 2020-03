L’uniforme per il lavoro da casa? Il pigiama, da togliere di notte

La liceità del pigiama fuori dalla camera da letto, ovvero l’affermazione di uno stato permanente di mollezza notturna e onirica in fase diurna – in questi giorni l’artista Nico Vascellari sta facendo circolare il bello slogan/progetto In Dark Times We Must Dream With Open Eyes che dichiara in altro modo la stessa cosa: immaginazione al potere – è un gesto ribelle ma morbido che accomuna personalità antitetiche. Tra queste, l’indimenticabile Manuela Pavesi, fine e sovversiva narratrice della moda, e l’istrionico– e corpulento – Julian Schnabel, l’artista neo espressionista che è solito presentarsi in pigiama a vernissage e eventi di gala.

In passerella: da Prada a For Restless sleepers

La moda in anni recenti il pigiama da giorno lo ha sdoganato, da Prada - complice la compianta Pavesi, storica collaboratrice di Miuccia Prada – a Gucci, che dalla ciabattina da camera, equivalente calzaturiero, ha costruito un business milionario. Poi ci sono Dolce&Gabbana e For Restless Sleepers, la collezione di Francesca Ruffini, moglie di Remo, che è un detour intorno a pigiami e vestaglie immaginati come vestimento pubblico, decadente quel tanto che basta. Quella che fino ad adesso è parsa una eccentricità da radicali fashion diventa all’improvviso scelta lecita, per tutti, forzati a stare in casa per poter uscire di nuovo quanto prima. Il pigiama è il perfetto antidoto alla durezza del momento; ha anche quel tanto di appropriatezza d’antan che rinfranca gli spiriti perché è segno di attenzione e dignità. Basta sognare, ad occhi aperti. come consiglia Vascellari. O vestirsi di tutto punto, come Camilleri e i nostri nonni.