L’uniforme di Prada, le geometrie di Emporio Armani. E da Max Mara il tailleur per tornare al lavoro

Da Max Mara la rinascita è un guardare avanti con l’occhio ad un nostro archetipo culturale: il Rinascimento. Nel chiostro dell’Accademia di Brera, in presenza, sfilano trench e cappotti dalle maniche aperte allungate come in un dipinto di Benozzo Gozzoli e poi tute con inserti di broccato da paramento sacro. L’omaggio si ferma qui, e non è letterale, perché il messaggio di rinascita è altrove: nel ritorno del tailleur dopo i mesi del confino dello smart working, pericolosa anticamera della totale sciatteria vestimentaria. Il gusto di vestirsi come gesto di civiltà, per se stessi e per gli altri.

È della stessa idea Nicoletta Spagnoli, che per Luisa Spagnoli, il marchio di famiglia, presenta una collezione di perfetta misura ed equilibrio, appropriata ma senza nostalgie. Da Giada, semplicità e fluidità attivano un processo di ricerca tecnica e formale che si concentra sui dettagli - una cucitura a giorno, le coste della maglia che si allargano - e su una idea di lusso estremo ma discreto. Vincenzo Palazzo, da Vien, dice a chiare lettere Make Fashion Great Again, mentre decostruisce giacche e aumenta volumi guardando ai giapponesi.

Da Etro, in fine, si riparte con slancio dall’Italia: quella bella, vacanziera, colta e assolata dell’epoca d’oro in costiera amalfitana, amata assai all’estero. Ovvero, foulard in ogni salsa - in versione top, camicia, abito - fuseaux stampati, sandaletti piatti e borse a secchiello. Una Italia italianissima, e per questo internazionale. Viva!