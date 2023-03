L’Unione europea elimina il nucleare dall’elenco delle tecnologie verdi strategiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’energia nucleare è stata stralciata dall’elenco delle tecnologie verdi strategiche per l’industria Ue. È quanto risulta da una nuova bozza del Net-Zero Industry Act, di cui un’agenzia di stampa italiana ha preso visione, che la Commissione europea dovrebbe presentare giovedì 16 marzo. Nella nuova versione del piano industriale - ancora in fase di negoziazione e soggetto a modifiche -, Bruxelles conferma l’obiettivo di produrre sul suolo europeo almeno il 40% della tecnologia pulita di cui l’Ue ha bisogno per la transizione verde, ma rimuove i target settoriali per la produzione di pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore ed elettrolizzatori.

Il nucleare era presente nella prima bozza del regolamento circolata all’inizio della settimana a Bruxelles, ma il sostegno diretto all’atomo è tema dibattuto tra gli Stati membri e sarebbe difficilmente accettabile per la Germania. L’equilibrio trovato fin qui dalla Commissione europea è di dare via libera all’energia nucleare in modo indiretto attraverso la produzione di idrogeno pulito, un altro settore al quale il ’Net-Zero’ dedica tutele e corsie preferenziali. I target di produzione interna delle singole tecnologie verdi chiave per permettere all’Ue di raggiungere i suoi obiettivi di neutralità climatica sono stati rimpiazzati in un considerando - dunque non giuridicamente vincolante - nel quale viene indicato che la capacità di produzione solare fotovoltaica dell’Ue dovrebbe aumentare a 30 gigawatt entro il 2030; quella eolica a 36 GW; le pompe di calore a 31 GW; 549 gigawattora per le batterie; e una capacità per gli elettrolizzatori di 100 GW di idrogeno. Le procedure di autorizzazione per i progetti sulle tecnologie verdi non dovrebbero avere tempi di attesa superiori a un anno per i progetti superiori a 1 gigawatt e di nove mesi per quelli più piccoli.