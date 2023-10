L’Unione europea al tempo della nuova “guerra fredda”. Un Manifesto

Ascolta la versione audio dell'articolo

In vista delle elezioni per il Parlamento europeo del prossimo giugno, un gruppo di passati e ben noti responsabili delle politiche europee, di eminenti personalità e di accademici di punta presentano la loro posizione rispetto alle sfide che l’Unione europea sta affrontando, e indicano le linee per soluzioni ambiziose. Gli autori, che scrivono a titolo personale, individuano sette fattori chiave che potrebbero offrire la base per un nuovo contratto politico in grado di ristabilire la fiducia e rafforzare la solidarietà, rilanciando la capacità dell’Unione europea di tutelare gli interessi dei suoi cittadini e articolando il ruolo internazionale della stessa Unione. Sebbene condividano pienamente le linee generali del presente manifesto, gli autori potrebbero non concordare con alcuni degli aspetti specifici.

La persistente guerra in Ucraina e l’approfondirsi del conflitto fra Stati Uniti e Cina sono i fattori che connotano il nostro tempo. Si sta definendo un nuovo ordine mondiale e, se rimarrà una costruzione compiuta solo a metà, l’Unione Europea (UE) non avrà alcun ruolo nel plasmare questo nuovo ordine. Mentre gli Stati Uniti e la Cina sono aree economiche e politiche, la UE non può dirsi tale. Eppure, se vi fosse un terzo attore globale, il sistema internazionale avrebbe una conformazione più stabile. La UE deve fare uno sforzo per creare le condizioni di un ritorno al multilateralismo e per evitare che le relazioni internazionali siano dominate da pure logiche di potere che peggiorerebbero le condizioni di ciascuno di noi.

L’intonazione geopolitica e il ruolo della UE dipenderanno, in modo decisivo, dalla capacità europea di riconciliare la propria agenda interna con la propria agenda internazionale. A questo scopo, i protagonisti della scena europea devono acquisire la consapevolezza che l’attuale modello socio-economico, istituzionale e – alla fin fine – anche politico non è sostenibile in un mondo post-pandemico lacerato da guerre ‘calde’ e ‘fredde’.