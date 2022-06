Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'Unione Industriale Pisana festeggia 100 anni di attività con un gala al Teatro Verdi di Pisa, voluto dall'attuale presidente, Patrizia Alma Pacini. Era proprio il 7 giugno 1922 quando nacque l'associazione degli industriali pisani, la cui storia è ora ricostruita nel volume “L'industria di tutti” realizzato da un gruppo di ricerca coordinato da Silvio Bianchi Martini del dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Pisa e da Andrea Piccaluga dell'Institute of Management della Scuola Superiore Sant'Anna.

I primi 100 anni

«La nostra associazione nasce il 7 giugno 1922 – ha ricordato la presidente Pacini - sulla base di sezioni distinte per settori: metallurgia, meccanica, chimico, farmaceutico, tessile, legno, vetro, che ancora oggi ci rappresentano in Italia e in tutto il mondo. Mi piace sottolineare che la nostra provincia era posta fra quelle maggiormente industrializzate della nazione e si avvertì, quindi, la necessità di aggregazioni essendoci anche le filiere delle grandi aziende: così arriviamo alla nascita dell’Unione». L’associazione oggi conta più di 500 aziende associate per un totale di 17mila addetti.«Quest'area geografica è da sempre un esempio virtuoso di come l'alleanza tra imprese, università e centri di ricerca abbia contribuito a far crescere e a rafforzare sia l'industria che il mondo accademico – ha detto in un videomessaggio il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi - continuando a essere fonte di innovazione e creatività. D'altra parte, proprio Pisa ha dati i natali a figure straordinarie del mondo della scienza, dell'accademia e della ricerca come Galileo Galilei». Il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, ha sottolineato in un messaggio che «per gli imprenditori non esistono traguardi ma obiettivi ambiziosi: ecco perché questo centenario è l'occasione per guardare al futuro con quello spirito innovativo e inclusivo e quella passione che ha caratterizzato l'Unione Pisana in questo suo primo secolo di vita». La celebrazione dei 100 anni dell'Unione Industriale è stata anche l'occasione per la consegna del Premio Sostenibilità (prima edizione), riservato alle piccole e medie imprese associate che hanno investito in sostenibilità e sicurezza. Hanno vinto Masoni Industria Conciaria di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Esanastri di Calcinaia e Zerynth di Pisa.“Festeggiare l'industria pisana e i suoi cento anni significa rendere omaggio a un territorio che, anche grazie all'industria, si è sviluppato, è cresciuto, ha saputo essere attrattivo e ha dato nuove opportunità di lavoro, di crescita e di futuro a migliaia di persone”, ha concluso la presidente.