«L’università di Bergamo non chiude Così ho resistito per gli atenei italiani» La lezione del rettore nella città più colpita dall'emergenza Covid-19 «La nostra resa avrebbe innescato un effetto domino nel Paese». Agli studenti: «Siate resilienti, ma solo a metà» di Antonio Larizza

Il Rettore dell'Università degli studi di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini

4' di lettura

In una delle lettere scritte in questi giorni ai suoi studenti, li ha invitati a essere «resilienti, ma solo a metà». In calce, il saluto diventato una firma: «Vi abbraccio, sempre da un metro di distanza». Remo Morzenti Pellegrini è rettore dell’Università di Bergamo e presidente della Conferenza dei rettori della Lombardia. Nella città più piegata dal Covid-19, ha scelto di non fermare la didattica. Diventando «baluardo dell’istruzione universitaria, esempio da seguire e imitare», come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 20 marzo ha preso il telefono e ha chiamato il rettore.

Morzenti Pellegrini, che significato ha avuto quella telefonata?

Ha testimoniato la stretta vicinanza delle istituzioni alla nostra realtà e al sistema universitario italiano.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bergamo, nel corso del suo intervento per l'apertura dell'anno accademico 2016-2017 dell'università

Il Capo dello Stato, pubblicamente, vi ha definito esempio per il Paese. Ma in privato che cosa le ha detto?

Era meravigliato, mi ha chiesto come fosse possibile che l’università, a Bergamo, fosse ancora in piedi.

Lei che cosa ha risposto?

Gli ho detto che non solo eravamo in piedi, ma in corsa.

Come è stato possibile?

Da Presidente della Conferenza dei rettori lombardi, sabato 22 febbraio ho firmato la sospensione dell’attività didattica per le università della regione. Il giorno dopo con gli altri rettori abbiamo iniziato a pensare alla didattica online.