L’Università di Brescia conferisce il dottorato honoris causa a Franco Locatelli

L'Università degli Studi di Brescia ha conferito venerdì il dottorato honoris causa in intelligenza artificiale in medicina e innovazione nella ricerca clinica e metodologica a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

Per il rettore Maurizio Tira, recita il comunicato dell’università di Brescia, «il conferimento del dottorato honoris causa in intelligenza artificiale in medicina e innovazione nella ricerca clinica e metodologica realizza il desiderio dell'Università degli Studi di Brescia di tributare il degno riconoscimento al Prof. Franco Locatelli, che si è distinto per l'eccellenza del suo operato in campo scientifico e professionale, nei settori della ematologia ed oncologia pediatrica. Nella gestione della pandemia da Covid19, il suo contributo è stato altresì determinante nell'affrontare e superare le gravi problematiche generatisi non solo in campo sanitario, ma anche nel campo sociale in genere, dell'informazione pubblica, della Scuola e non ultima, dell'Università. L'altissimo profilo professionale e l'autorevolezza del Suo operato hanno rappresentato un riferimento solido, sempre corretto, mai piegato alle sirene della comunicazione frenetica che abbiamo vissuto negli anni terribili delle prime ondate del COVID-19».

Chi è Franco Locatelli

Franco Locatelli è il direttore del dipartimento di oncologia, ematologia, terapia cellulare, terapie geniche e trapianto emopoietico dell'Ospedale pediatrico bambino Gesù di Roma e professore ordinario di pediatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 2019, è presidente del consiglio superiore di sanità, con carica rinnovata nel 2022. É stato coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per la pandemia COVID-19, venendo nominato, per il servizio reso, cavaliere di gran croce dal presidente della Repubblica Italiana nel Novembre 2021. Conduce - continua il comunicato - il più grande programma di trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche in Italia ed è coordinatore di numerosi studi di fase I/II e III su patologie oncologiche ed ematologiche dell'età pediatrica.

Ha attivato nel nostro Paese i primi 2 studi accademici sull'uso delle cellule CAR T. È, inoltre, coinvolto in trials clinici di sviluppo e di validazione di terapie cellulari e di terapia genica in malattie ereditarie; coordina numerosi progetti di ricerca sperimentale clinica e pre-clinica in ambito nazionale ed internazionale. Autore di oltre 1250 pubblicazioni su riviste scientifiche riconosciute a livello internazionale, il Professor Locatelli ha un H-index di 112 secondo la fonte Scopus.