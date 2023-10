L’Università Cattolica inaugura l’anno accademico con la laurea honoris causa al giurista Guido Calabresi

L’intervento prevede la realizzazione di 36 aule per una capienza complessiva di circa 1.800 posti studente, una sala convegni da 150 posti, e spazi allestiti nelle parti comuni per lo studio e la socializzazione per gli studenti, per oltre 500 posti. In tutte le sedi sono stati programmati investimenti per accrescere l’offerta di posti nei collegi e nelle residenze.

Queste iniziative sono pensate per offrire una risposta all’aumento della popolazione studentesca nel corso degli ultimi dieci anni.

«Ma tutte le curve di crescita prima o poi flettono» ha puntualizzato il professor Anelli, chiedendosi «quale posizione si debba assumere nei prossimi anni, in un panorama segnato dalla polarizzazione tra Atenei qualificati nella didattica e nella ricerca, e offerte di prodotti formativi sempre più apertamente sensibili a obiettivi di mercato».

Per questo motivo, «lo sforzo più rilevante che si renderà necessario nei prossimi anni - ha concluso il Rettore - sarà quello di ricalibrare nel suo complesso la proposta formativa, continuando nel cammino già efficacemente intrapreso, di elaborare percorsi di studio solidi, rigorosi e insieme moderni, di definire le soglie quantitative ottimali per assicurare il meglio a tutti gli studenti, e soprattutto di fare in modo che gli studenti trovino un senso al loro impegno».

Dopo il discorso inaugurale, l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, impegnato a Roma nei lavori del Sinodo, ha rivolto il suo saluto in qualità di presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, attraverso un videomessaggio da Piazza San Pietro, «così cara a tutti noi cattolici».