L’università deve essere una zona franca preservata dalla politica internazionale

Nel primo semestre dell’anno accademico 2023-2024 ho insegnato in due corsi internazionali a cui sono iscritti sia studenti italiani sia studenti provenienti da altri Paesi. In via sperimentale, ho avuto la possibilità di coinvolgere negli insegnamenti docenti a loro volta internazionali. Hanno fatto lezione, vuoi in presenza, vuoi in collegamento remoto, e discusso le loro esperienze scientifiche nei temi di interesse dei due corsi dodici tra colleghe e colleghi operanti in altri Paesi. Fin qui, nulla di strano, direi.

Il motivo per cui lo racconto è che questa modalità - in tempi di relazioni internazionali così tese - mi ha messo davanti a scelte non semplici, che esemplifico con un paio di domande. Tra le studentesse del mio corso c’era una ragazza ucraina. So che il cognato è al fronte e che tutta la famiglia è nell’Ucraina aggredita dalla Russia. Che avrei dovuto fare con la docente russa dell’Università di Novosibirsk, tra le massime esperte di mechanochemistry (una delle materie di insegnamento) che aveva accettato di discutere i suoi lavori con i miei studenti?

Forse dirle: «sono mutate le condizioni, è meglio lasciar stare»?

Il corso era frequentato anche da uno studente palestinese e da studentesse iraniane.

Che avrei dovuto fare con la ricercatrice israeliana dell’Università di Haifa che aveva accettato il mio invito a contribuire al corso? Dire anche a lei, seppur per ragioni ben diverse, «è meglio lasciar stare»? Per gli altri docenti, da India, Sud Africa, Portogallo, Germania, Irlanda del nord, Inghilterra, Stati Uniti, Polonia e Spagna, i problemi non c’erano, o erano molto minori, ma per la collega russa e quella israeliana?