L’università deve farsi carico della preparazione al concorso da magistrato

Manca il 10% dei magistrati. L’organico previsto dalla normativa vigente è di circa 10.700; i magistrati in servizio sono circa 9.670. La giustizia ha bisogno di almeno 1.000 nuovi magistrati. Il dato è stato portato all’attenzione pubblica nei giorni scorsi dopo che il Consiglio superiore della magistratura ha espresso le proprie preoccupazioni a riguardo. La carenza dell’organico dei magistrati non è un problema nuovo, ma va oggi risolto per una ragione in più: gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – la riduzione nei prossimi cinque anni dei tempi medi dei processi (pari al 40%, nel settore civile, e al 25%, in quello penale) – richiedono un impegno particolare alla magistratura e un organico completo. Non si tratta però solo del Pnrr. Se mancano i medici calano i livelli di assistenza del servizio sanitario nazionale. Se mancano i magistrati, analogamente, calano i livelli di efficienza della giustizia, essenziale servizio pubblico, e ne risentono i diritti e la stessa funzione giurisdizionale, di importanza cruciale per la coesione sociale e il rilancio economico del Paese.

Alla magistratura si accede per concorso. L’ultimo, per 310 posti, è stato bandito nel 2019. Si articola in prove scritte, nella forma del tema, su tre materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo. Per chi superi lo scritto è prevista una prova orale, su più materie. Il concorso messo a bando nel 2019 si è potuto svolgere solo nel luglio di quest’anno, a causa di rinvii imposti dalla pandemia. Consentirne lo svolgimento è stata una delle prime preoccupazioni della ministra Cartabia, dopo il suo arrivo al ministero della Giustizia. Proprio la carenza dell’organico dei magistrati ha reso opportuno uno sforzo ulteriore: la ministra Cartabia ha avviato la procedura per un nuovo bando di concorso per ulteriori 500 posti. I due concorsi, per complessivi 810 posti, consentono sostanzialmente di risolvere l’attuale scopertura dell’organico dei magistrati.

Preoccupa tuttavia – è notizia dei giorni scorsi – l’andamento delle correzioni degli elaborati scritti del bando 2019, cui sta provvedendo a ritmi serrati una commissione formata da magistrati, professori e avvocati. Al 2 dicembre scorso, su 1.532 candidati solo 88 erano stati giudicati idonei e ammessi all’orale: il 5,7%. Considerato che i candidati da valutare sono 3.797, se la media degli idonei restasse la stessa all’orale sarebbero ammessi 216 candidati: non sarebbero pertanto assegnati tutti i 310 posti messi a bando. Purtroppo non è una novità: è già successo in occasione di precedenti concorsi, come quello bandito nel 2018: i posti a bando allora erano 330, gli ammessi all’orale furono 301, con una media di idonei del 9,7%. I posti assegnati, all’esito degli orali, furono 285; quelli non assegnati 45.

Questi dati suggeriscono, tra le altre, almeno due riflessioni.

1 Che la selezione dei magistrati sia severa, all’esito di prove di concorso notoriamente difficili e che richiedono una seria preparazione, è un dato di per sé positivo; è una irrinunciabile garanzia della qualità della giurisdizione. Colpisce tuttavia, nella tradizione del concorso, la grande differenza tra le percentuali degli idonei agli scritti (bassissime) e agli orali (altissime). Prendiamo l’ultimo concorso concluso (bando 2018): 9,7% degli idonei agli scritti, 94% agli orali. Forse un minor filtro alle prove scritte e un maggior filtro alle prove orali potrebbe consentire un migliore complessivo bilanciamento tra la qualità della selezione e l’interesse pubblico all’assegnazione dei posti a bando.