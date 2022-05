L’Università a Scampia: inaugurazione dopo 16 anni

La struttura è stata realizzata con un investimento pubblico di circa 55 milioni, in parte attinti dai fondi europei del Por Fesr Campania e in parte (20 milioni) dal Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, oltre ad altre tranche minori.

Sulla destinazione da dare alla struttura negli anni ci sono stati molti ripensamenti. Dapprincipio si era parlato di una Facoltà di Biotecnologia, poi di Medicina da affiancare al Policlinico, infine di Professioni sanitarie. Questa è la tesi che resta in piedi. «Pensiamo di portare a Scampia la Medicina del territorio – spiega ancora il rettore della Federico II –con una particolare specializzazione su mali tipici delle periferie: pensiamo a diabete, obesità, per fare qualche esempio. Ci saranno poi laboratori e il corso di laurea in medicina tecnologica. Ci saranno tutti i corsi di laurea in professioni sanitarie». Sul modello del polo di San Giovanni a Teduccio nella nuova sede universitaria di Scampia dovranno convivere studenti, imprese, e – in particolare nella parte sanitaria –cittadini. Seguendo sempre lo stesso modello, poi, l’università prevede di creare una stretta connessione tra Scampia e il Policlinico. «Abbiamo un programma da perfezionare – precisa Lorito – stiamo valutando di portare a Scampia anche specializzandi, dottorandi, studenti del primo anno di Medicina. E non escludiamo di aggiungere altri corsi di laurea. In totale, il cilindro di Scampia potrà ospitare una popolazione di 3mila studenti». Un’ala intera, secondo il rettore, potrà ospitare le numerose associazioni di volontariato del quartiere.

Ma tagliare il nastro, è chiaro, non basterà per dare il via alle attività del nuovo polo sanitario e universitario. Anzi, se la parte sanitaria potrà facilmente decollare poichè destinata sopratutto ai cittadini della municipalità, per l’università è diverso.

Ci vogliono nuove linee di trasporto locale tra la stazione della metropolitana e l’ateneo, serve una nuova linea ferroviaria prevista sin dal lontano 2006, sorveglianza per dare sicurezza ai giovani studenti, servono servizi al momento carenti per consentire a chi ne ha necessità di trascorrere una intera giornata a Scampia (sembra che negli edifici vicini siano stati predisposti da tempo locali a livello dei strada per favorire il piccolo commercio) e residenze per chi volesse anche soggiornare più a lungo.

Serve un contesto ospitale per far sì che davvero, come nei sogni del lontano 2006, il quartiere simbolo del degrado si riempia di camici bianchi, docenti, studenti e porti nuovi modelli di vita ai cittadini del luogo che troppo spesso si sono sentiti relegati in un ghetto.