«L’università torni a essere un ascensore sociale per i giovani» Antonella Polimeni, prima rettrice della Sapienza, punta su diritto allo studio, internazionalizzazione, semplificazione e inclusione per l'ateneo fondato nel 1303, che deve rispondere ai fabbisogni dell'Italia di domani di Monica D'Ascenzo

Quanto ti segnano gli incontri dell’adolescenza? A volte per tutta la vita. Elena Mugnai era professoressa di italiano e latino al liceo classico Dante Alighieri di Roma. Non si limitava a insegnare le poesie di Foscolo e la consecutio temporum. Oltre al metodo di studio, passava ai ragazzi, con l’esempio concreto, i valori di uguaglianza e democrazia. E proprio l’incontro con la professoressa Mugnai ha segnato la crescita di Antonella Polimeni, eletta nel novembre scorso prima rettrice dell’Università Sapienza di Roma, la più grande d’Europa. «La mia professoressa del liceo Elena Mugnai è mancata nel ’95, quando doveva nascere la mia seconda figlia. Al suo funerale c’erano sei generazioni di studenti, perché nella sua carriera è stata un gran riferimento per i suoi alunni, accompagnati non solo alla maturità classica, ma a una crescita personale e a una formazione della coscienza critica» racconta Polimeni. Ricorda: «Erano gli anni 70, un periodo di clima rovente. Nella nostra classe c’erano compagni attivisti politici, che per condotta furono allontanati dalla scuola per un periodo e la professoressa, pur non condividendo le loro idee politiche, fece loro lezione fuori dalla scuola perché non perdessero l’anno. Questo ti dà un imprinting nell’approccio all’altro pur nella dimensione del superamento delle diversità». E ai tempi del liceo risale anche il rapporto con il marito Francesco, con cui «sono cresciuta e con il quale ho condiviso un progetto comune, che ci ha sempre accompagnato in questi anni. Abbiamo un sodalizio fortissimo, con l’impegno del lavoro. Un modello che abbiamo dato anche ai nostri figli, Lorenzo e Sofia» sottolinea.

Romana di nascita, Polimeni si definisce «un melting pot con padre di Reggio Calabria e madre di Forlì. Una sintesi dal punto di vista della provincia italiana dal Centro-Nord al Sud». Un padre che l’ha sempre sostenuta dicendole «tu sei una persona che è determinata e capace, ce la puoi fare ad andare avanti. Sei portata per riuscire». «Mi ha dato sempre molta sicurezza e questa era una sua caratteristica. Era convinto che se avessi raggiunto ruoli che lo permettevano, avrei lavorato per migliorare il bene comune» sottolinea la rettrice, che nel suo percorso di formazione ha sviluppato, accanto alle competenze cosiddette “hard”, anche le “soft skills” nel suo impegno prima come rappresentante di classe al liceo e poi degli studenti all’università. «Si tratta di attività che, se svolte lavorando per la comunità, formano le capacità per gestire poi sistemi complessi».

Gli anni universitari, con la laurea in Medicina e chirurgia nel 1987 alla Sapienza, completano la formazione della rettrice e un altro incontro con un professore del biennio le fa scegliere di intraprendere la carriera dell’insegnamento universitario. «Ho imparato da quel professore la capacità di comunicare con gli studenti, la capacità analitica, l’acquisizione non nozionistica non solo del sapere ma del saper fare e al saper essere. Le competenze vanno poi composte con il saper comunicare, che ormai è diventato ineludibile, parte integrante del successo medico-paziente e non solo».

E mai come oggi la scienza e la medicina in particolare si sono trovate sotto i riflettori, obbligate a comunicare: «In questo periodo di pandemia sarebbe stata necessaria una comunicazione più condivisa nelle linee principali e magari senza aprire tanti palcoscenici. Avrebbe aiutato molto, perché questo tema ne apre un altro: la frattura fra scienza e società. Se ascoltiamo la popolazione non emerge la sfiducia nella scienza, però poi osserviamo comportamenti sociali che divergono. Le università quindi devono fare didattica e ricerca, ma non devono dimenticare una terza missione aprendosi al territorio e al tessuto sociale per uscire dall’accademia e comunicare con l’esterno. Dobbiamo implementare la presenza nelle scuole dalle medie alle superiori e non solo per la promozione delle attività di immatricolazione».

Diventata ricercatrice nel 1989, dal 2005 Polimeni è professoressa ordinaria di malattie odontostomatologiche. È stata la prima preside della facoltà di Medicina e odontoiatria per il triennio accademico 2018-2021 e, tra gli incarichi accademici più recenti, ha coordinato il dottorato di ricerca in Malattie dello scheletro e del distretto orocranio-facciale dal 2014 e la Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica dal 2018 ed è direttrice del master interfacoltà di Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro. Al suo attivo conta oltre 470 pubblicazioni su riviste e 6 manuali.