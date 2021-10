L'universo della top model Alek Wek prende corpo in una capsule di moda

Maglia in viscosa, gonna in viscosa stretch, carré in twill di seta. Tutto WEEKEND MAX MARA: A.W.ORLD BY ALEK WEK. Anelli in oro e argento, BOTTEGA VENETA. The Moon Shine ring, The Trembling Bough Ring, The Better Craftsman Ring e The Beginning of the Plait Ring, in argento placcati oro, tutto ALIGHIERI.

Negli anni Novanta l'industria della moda aveva ancora un volto quasi esclusivamente bianco, Wek è stata un'apripista, una pioniera. È stata lei, nel novembre 1997, la prima modella africana a essere messa in copertina sull'edizione americana di Elle. Scelta che suscitò molta attenzione, tanto che fu intervistata al The Oprah Winfrey Show. «Quando sono cresciuta io», le aveva detto Oprah, «se tu fossi stata in copertina, avrei avuto un'idea completamente diversa di me stessa, di chi ero». Poi, nel 2004, Wek è diventata la prima modella di colore a sfilare nel prestigioso ruolo di sposa Chanel (il capo con cui si chiude ogni sfilata haute couture della maison). Per la seconda, la modella sud sudanese-australiana Adut Akech, si è dovuto aspettare il 2018.

Nonostante quel suo iniziale successo, Wek è sempre stata molto critica per il modo in cui è stata etichettata e presentata come qualcosa di “esotico” (ricorda quando le chiedevano di posare con una lancia o delle pelli di animali). Nel 1998, mentre sfilava per Betsey Johnson, si è tolta la parrucca bionda che le avevano fatto indossare e l'ha lanciata sul pubblico: una protesta per aver dovuto nascondere i suoi capelli. Ancora oggi li porta al naturale, cortissimi, un gesto di sfida e una dimostrazione di sicurezza. «Con la sua bellezza, Alek Wek ha cambiato la moda», dice la modella somalo-britannica Bibi Abdulkadir, che per lei ha sempre provato grande ammirazione. «Ha insegnato al mondo la grande forza di essere semplicemente se stesse».

Maglione in lana e gonna in pelle. Tutto LOUIS VUITTON. Collana in ottone con finitura oro e smalto, JIL SANDER BYLUCIE AND LUKE MEIER.

Wek ha voluto che la collezione per Weekend Max Mara riflettesse la sua poliedrica identità. «Voleva che i capi si ispirassero al suo modo di vivere, alle cose che lei stessa potrebbe indossare», spiega Giorgio Guidotti, global president PR e comunicazione di Max Mara. La collezione è come un'autobiografia tessile: una giacca con cappuccio, ispirata a quella che portava da teenager, e un trench beige alludono agli anni passati in Inghilterra. Gli stivali un po' biker sono simili a quelli che usa quotidianamente a Brooklyn. I colori che ha scelto per una sciarpa di seta rievocano il paesaggio del Marocco, dove nel 2002 ha girato Le quattro piume con Heath Ledger.

Ancora più speciale è la maglieria, che comprende un top con zip e una gonna a pieghe. I colori sono quelli della bandiera del Sud Sudan e hanno un preciso simbolismo: il nero rappresenta il popolo, il verde la terra, il blu il Nilo, il giallo l'unità e la speranza, il rosso il sangue versato nella guerra civile, il bianco la pace ottenuta dopo anni di lotte. «Sono colori che significano molto per me, perché non mi sarei mai immaginata che il Sud Sudan sarebbe diventato indipendente mentre io ero ancora in vita», dice Wek. «Non pensavo che sarei riuscita a vederlo, la guerra civile è stata lunghissima, così tanta gente è dovuta fuggire. Ma non abbiamo mai perso la speranza. Per noi quei colori incarnano tutto questo».

Abito in lana e pantaloni in twill, tutto JW ANDERSON. Loafer boots in pelle, LOEWE. Neck piece in rayon, CDLM.

La collaborazione con Weekend Max Mara non riflette soltanto la vicenda personale di Wek. Fa parte del crescente riconoscimento della creatività e dell'estetica africane da parte dell'industria della moda. «Gli stilisti di origini africane influenzano la moda da decenni, basti pensare a Chris Seydou negli anni Cinquanta e a Virgil Abloh oggi», dice Christine Checinska, curatrice della mostra African and African Diaspora Fashion al V&A di Londra. «Ma oggi assistiamo a una galvanizzazione della loro creatività e a una sempre maggiore attenzione da parte dei media nei loro confronti».