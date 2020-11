L’uomo che riesce a vedere oltre i colori

Friuli

Il libro è un cammino in quattro tappe che a partire dal Friuli, terra d’origine del protagonista, si estende fino ad Ebeltoft, in Danimarca, dove ha sede Kvadrat, azienda tessile di riferimento. Prosegue in India sulle tracce dell’indigo. Per questo capitolo Aditi Ranjan firma un erudito inserto sul magico blu indiano. Il viaggio si conclude ad Huddersfield con la sezione dedicata alle luci dell’Ovest dello Yorkshire, in Inghilterra. Nel testo si incrociano altre vicende importanti. La scrittrice Elena Commesatti scomoda Mondrian e sfiora Pasolini quando si parla della terra natia di Ridolfo. Ampio spazio è assegnato alla storia del sodalizio professionale con Patrizia Moroso. Ebbe inizio nel 1995, con le visite nell’atelier di moda che Ridolfo aveva inaugurato con Rossella Pavan. L’art director dell’azienda di arredamento si è rivolta in più occasioni a Ridolfo. La sua consulenza fu richiesta per alcuni progetti con Ron Arad, Antonio Citterio e Patricia Urquiola, designer che hanno segnato la storia del design grazie a collezioni di arredi di successo.

Concludono la pubblicazione un saggio sulla storia del colore come elemento di analisi del contesto e un abecedario di lemmi professionali. Sono a cura di Anniina Koivu che sceglie un tono alfabetizzante per inserire il lavoro di Ridolfo nella storia e nel presente. Ridolfo è un autore del colore, incarna quello che l’antropologo giapponese Masao Yamaguchi chiamava trickster, una figura capace con il suo agire di mettere in contatto centro e periferia, ricco e povero, alto e basso, tant’è che per lo studioso orientale il canone caratteriale che più si avvicina al trickster rimane la maschera di Arlecchino, coloratissimo risolutore di problemi, necessario attore di un gioco di ruoli.

Materialising Colour. Journeys with, Giulio Ridolfo, a cura di Jane Withers,Phaidon, Londra, pagg. 280, € 66