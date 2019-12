L’uomo che si osservava dall’esterno: l’ «io» è un altro <span class="bold-nellocchiello"/>Il protagonistia di «Confidenza», il nuovo romanzo di Starnone, è un uomo che si è sempre sognato ineccepibile agli occhi degli altri, attraverso cui gli piace guardarsi: lui non si è mai piaciuto di Gianluigi Simonetti

Un quadro di Mario Fani

Pietro Tella è un uomo di successo: seducente ma garbato, rigoroso ma umile, un «sovversivo candido», come lo definisce la sua editor. Partito da una condizione sociale sfavorevole si realizza come professore di liceo, stimatissimo dai suoi studenti; grazie a un libro fortunato si consacra saggista impegnato ed autorevole, esperto di problemi pedagogici, pubblicato prestigiosamente e seguito da lettori appassionati.

Né l’ascesa sociale ed economica, né la moglie devota e i tre splendidi figli lo proteggono però da alcuni istanti di atroce sofferenza, in cui gli sembra di osservarsi dall’esterno. Non si è mai piaciuto, Pietro, e al tempo stesso si è sempre sognato ineccepibile allo sguardo degli altri, oscillando di continuo tra senso di inadeguatezza e volontà di onnipotenza.

Nel fondo della sua coscienza è seppellito un ricordo d’infanzia: abituato a sedersi sul davanzale della finestra del bagno, le gambe penzolanti, sospeso a tre piani d’altezza, il piccolo Pietro si scopriva tentato di saltare, sicuro che non solo non si sarebbe fatto niente, ma ne avrebbe ricavato un grandissimo piacere. «A farmi desistere, credo, fu un’incongruenza: la certezza assoluta dell’invulnerabilità conviveva, nella mia testa, con la certezza altrettanto assoluta che, se si fosse spalancata all’improvviso la porta del bagno e qualcuno per gioco mi avesse dato uno spintone mentre sedevo sul davanzale, l’impresa avrebbe perso il suo incanto, sarei precipitato di sotto e sarei morto».

Pietro Tella è il protagonista del nuovo romanzo di Domenico Starnone, Confidenza, che visibilmente dialoga con i due, bellissimi, che lo hanno preceduto – Scherzetto e Lacci, usciti rispettivamente tre e cinque anni fa. I protagonisti maschili di questi racconti si somigliano tutti: intellettuali affermati che pur avendo raggiunto il prestigio economico e sociale hanno paura ancora e sempre di qualcosa o di qualcuno, poco lontano da loro: un’incrinatura che potrebbe aprirsi e perderli per sempre, dissipando la gestione oculata e dignitosa delle proprie vite.

È interessante che questa perenne, latente minaccia di disordine si faccia strada in scelte di racconto, e di linguaggio, che sono al contrario estremamente calibrate. Di Lacci, in particolare, torna in Confidenza la scansione in tre atti, e in generale la compiutezza strutturale, sostanziata in una architettura a incastro, e a rondò.