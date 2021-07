L’uomo e la montagna di Emmanuel Carrère

3' di lettura

Nel suo ultimo romanzo, l'autore francese Emmanuel Carrère scrive che “la letteratura è innanzitutto il luogo in cui non si mente”.



Proprio su questo tema, Yoga è stato accompagnato per mesi da una bufera di polemiche. Quando in autunno è uscito in Francia, infatti, Carrère, come un nuovo Harry a Pezzi, ha dovuto specificare che, per quanto si trattasse di un libro autobiografico, per “costrizione legale” ha dovuto modificare il “contesto” della vicenda: la moglie da cui aveva recentemente divorziato non voleva essere nominata.

“Il contesto ero io”

Lei stessa però è venuta allo scoperto dichiarando su Vanity Fair “il contesto ero io”. I suoi lettori, e lui stesso del resto, hanno definito il libro “impuro” e si sono accapigliati sulla vanagloria e la furbizia che lo accompagnavano, su cosa fosse vero e cosa invece romanzato.

Limonov

Per leggerlo, però, c'è da lasciarsi alle spalle tutto questo.La letteratura è il luogo dove non si mente non perché si dicano solo cose vere, tutt'altro. Per definizione nel romanzo si inventa sempre, sia che si parli di maghi o di pirati, sia che si scriva la biografia di Limonov: perché si sceglierà quali fatti sono salienti e quali no e ci si immaginerà gesti e parole a cui non si ha assistito o storpiati dal ricordo.

C'è sempre invenzione e aderire perfettamente alla realtà non è possibile. Ma anche fosse, non è lì che sta la verità della letteratura. Nelle prime pagine Carrère cita una frase di Ludwig Börne: “scrivete tutto quello che vi passa per la testa, senza snaturarlo e senza ipocrisia”. La chiave è questa (anche se si parla di maghi o pirati), ma per arrivarci ci vuole tanto artificio quanto per Picasso a disegnare “come un bambino”. La verità della letteratura passa dall'artificio e Yoga è “costruito” con grandissima abilità autoriale.