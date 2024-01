L’uomo Gucci di De Sarno, sartorialità e tocchi di luce, essenziale con note frivole

Ascolta la versione audio dell'articolo

È possibile ripensare l’immagine maschile, oltre gli schemi e gli stereotipi? Nell’ultimo decennio, molto è stato fatto in tale senso. Accettando nel guardaroba di lui quel che per convenzione si associa al mondo di lei – vestimenti ma anche atteggiamenti – si è assistito ad un ammorbidimento che filtrando dalle passerelle è diventato in qualche modo reale, anche solo nella fiction permanente, ma così vera, dei social. Adesso la moda riscopre apertamente le nozioni, a lungo neglette, di formalità ed eleganza, quindi il discorso si fa più sottile; certamente più difficile.

La settimana della moda maschile di Milano, che ha raccolto il testimone dal Pitti Uomo di Firenze, si apre da Gucci con un lungo pastrano doppiopetto, sartoriale ma sovradimensionato, indossato a petto nudo su pantaloni a sigaretta, ai piedi le creepers dalle suole massicce, al collo un collier de chien, in spalla una borsa che è versione soft e XL della storica Jackie. Nulla di nuovo, in termini di silhouette: questi volumi li vediamo in giro da tempo. Però i tocchi femminili sono, se non inediti, moderatamente sorprendenti.

Nel corso dello show i collari sviluppano sciarpine setose, mentre gli abiti guadagnano luccichii in forma di ricami che finiscono anche sulle felpe. Se il tutto sa insieme di fresco e di già visto è in realtà perché, al di là degli echi di Valentino e Prada, per la seconda uscita ufficiale il direttore creativo Sabato De Sarno opta per il bis della sfilata donna dello scorso settembre: identico il set, identica la palette dei colori e persino la colonna sonora. Identica, soprattutto, la ricerca di una normalità – la comunicazione ufficiale la definisce irriverente eleganza – che è il chiaro tentativo di ripulire gli immaginifici eccessi della precedente identità guccesca.

Il tentativo è apprezzabile, e risponde di certo ad una evidente richiesta del mercato, ma a De Sarno manca la sicurezza del tratto autoriale indispensabile perché il normale diventi radicale. Il lavoro sui tagli e sulle linee è ineccepibile, ma non muove dalla conversazione corrente, ed è questo che genera qualche perplessità, perché da un marchio della portata di Gucci ci si aspetta che traini la moda invece di seguirla.

Impossibile non pensare all’ultimo di show di Alessandro Michele per Gucci, quello con le coppie di gemelli identici, da DSquared2, ma le similitudini si fermano alle scelte di casting, peraltro naturali per i direttori creativi Dean e Dan Caten, gemelli a loro volta. Qui, infatti, si esplorano non tanto le similitudini quanto le differenze, accentuate dalla macchina scenica che vede la trasformazione di ogni personaggio da scapigliato, ruvido, scarmigliato all’altro da sé lustro e glamouroso. La trovata è semplice quanto efficace. Nasce dall’idea di dare maggiore visibilità in passerella al DSquared2 after dark e notturno, invero alter ego di quello strappato e jeansaiolo, e si traduce in uno spettacolo come sempre ad alto voltaggio erotico. Da Dsquared2 non si va per cercar concetti; qui la moda è ancora e sempre seduzione e divertimento, senza remore.