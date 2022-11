L’uomo più ricco al mondo non è il miglior custode della libertà di espressione

La seconda ragione che fa emergere qualche perplessità sull’orientamento bifasico (ciò che legale è ammesso, ciò che è illegale deve essere rimosso) del nuovo proprietario di Twitter consiste nel fatto che il vero tema giuridico dei prossimi anni, e su questo il Digital Services Act è molto chiaro, è quell’area grigia, crescente, di contenuti che non sono illegittimi ma creano un danno sociale sistemico. È il caso, per esempio, della disinformazione che potrebbe riguardare contenuti non diffamatori ma comunque problematici per la tenuta del sistema democratico.

Sono questi i casi in cui entra in gioco il lavoro assai delicato del (fu) team di moderazione dei contenuti. Si tratta di un bilanciamento tra interessi che non può essere operato da un algoritmo, come vorrebbe Musk, ma ha bisogno di persone in carne e ossa.

Vi è una ultima perplessità rispetto all’idea prima enunciata da Musk che forse può svelare gli intenti non solo di natura filantropica di quest’ultimo che, come è noto, possiede un vero impero, di natura non solo economica, grazie a Tesla e SpaceX. Si pensi all’utilizzo dei suoi satelliti Starlink in Ucraina e in Iran. O alla sua preferenza per i repubblicani negli Stati Uniti, testimoniata da un tweet di qualche giorno fa in cui alimentava la tesi complottistica circa l’attacco ai danni del marito di Nancy Pelosi. Il fatto che Musk abbia 112 milioni di follower potrebbe non essere sufficiente a invitarlo a una maggiore prudenza, ma la circostanza di essere il proprietario della piattaforma che vorrebbe ideologicamente neutrale per tutelare la libertà di espressione e il pluralismo gli imporrebbe invece di dismettere o il ruolo di giocatore o quello di arbitro.