«L’Uomo Vitruviano» andrà in mostra al Louvre

Gli approfondimenti tecnici svolti per il prestito dell'Uomo Vitruviano sono giunti alla conclusione “che le criticità possono considerarsi risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitate a 25 lux”. Lo nota il Tar. E ancora, la scelta di consentire l'esposizione ripetuta e ravvicinata nel tempo dell'opera (a Venezia dal 17 aprile al 14 luglio 2019; a Parigi dal 24 ottobre al 14 dicembre), secondo i giudici “potrà eventualmente comportare, per rispettare gli standard di lux/ora cumulabili per anno a cui l'opera può essere esposta, la sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato, per consentirne il riposo al buio”.



“Si è respinto un tentativo di creare un muro a difesa delle opere d'arte e ha vinto una cultura che apre, coinvolge e dialoga” ha poi aggiunto il presidente del Codacons Veneto, Franco Conte, commentando l'ordinanza del Tar che respinge l'istanza contro il prestito dell'Uomo Vitruviano.

“E' stata una causa importante - ha proseguito Conte - non solo per l'opera ma perché ha ribadito che l'arte è importante se è usufruibile, un punto che è stato espresso in udienza anche dall'Avvocatura di Stato. E' la prima volta che viene affrontato questo profilo, cioè la priorità di mettere a disposizione le opere rispetto a seppellirle nei forzieri. Tutto questo

ovviamente previa verifica di tutte le cautele, e i giudici hanno riconosciuto - ha concluso - che vi è sufficiente garanzia per la conservazione dell'opera”.