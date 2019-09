L’uragano Dorian devasta le Bahamas. Evacuazioni in Florida, Georgia e Carolina “Preghiamo per i residenti delle Bahamas colpiti come mai prima da un uragano di categoria 5 con venti a quasi 320 km all'ora”, ha twittato il presidente americano Donald Trump dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Uragano Dorian si rafforza e punta sulle Bahamas

NEW YORK - Case scoperchiate. Linee elettriche danneggiate, auto portate via dall’acqua alta che ha coperto le strade e allagato migliaia di abitazioni. Sono solo i primi danni registrati dal passaggio dell’Uragano Dorian nell’arcipelago delle Bahamas.

L’uragano si è rafforzato nelle ultime ore passando da un grado di forza 4 alla forza 5 che identifica una “catastrofe”. I venti a oltre 300 km all’ora di Dorian ne fanno il secondo più forte uragano dell’Oceano Atlantico dal 1950.



«Preghiamo per i residenti delle Bahamas colpiti come mai prima da un uragano di categoria 5 con venti a quasi 320 km all’ora», ha twittato il presidente americano Donald Trump. L’uragano Dorian si muove lentamente, a 8 chilometri all’ora, ed è difficile prevedere la sua direzione. Nella giornata di oggi Dorian è atteso negli Stati Uniti. In Florida prima, dove dovrebbe lambire la zona Est, e la città di Orlando, prima di puntare verso Georgia, North e South Carolina. Lo stato di allerta è massimo.

Le autorità della Florida hanno emesso un mandato di evacuazione per le Barrier Islands, la striscia di isole piena di alberghi e grattacieli e di ville di fronte alla costa Est. Il mandato interessa oltre 150mila persone.



Evacuazioni sono state ordinate in Georgia, in North e South Carolina dove il passaggio di Dorian è atteso nella serata di lunedì. L’ordine di evacuazione del governatore della South Carolina Henry McMaster riguarda un milione di residenti che vivono sulla costa.

Dalla Stazione spaziale orbitante continuano ad arrivare fotografie impressionanti del vortice dell’Uragano Dorian. L’astronauta Luca Parmitano sta inviando scatti sempre più particolareggiati con i quali entra nel cuore dell’Uragano. La didascalia a ogni sua fotografia è sempre la stessa: “Dentro la tempesta Dorian”.

Alle 11 pm americane il centro dell’uragano è stato localizzato a 90 km a Est di Freeport nella Grand Bahama e a 250 chilometri circa da West Palm Beach, in Florida.