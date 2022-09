L’uragano Ian tocca terra in Florida a 150 miglia orarie. Il governatore: «Causerà disastri visibili per anni»

In tutta la Florida si verificheranno massicce inondazioni, che da sole potrebbero persino superare i danni causati dal vento e dalle mareggiate. Non solo: se Ian conserverà la sua forza nel momento in cui toccherà la costa, sarà la prima tempesta di “categoria 4” ad aver colpito gli Stati Uniti dopo l’uragano Ida del 2021, che però interessò un’area scarsamente popolata della Louisiana.

Biden: «Uragano molto pericoloso, ascoltate gli ordini»

«Questa tempesta è incredibilmente pericolosa, un rischio letale». Così Joe Biden ha esortato i residenti della Florida che abitano lungo il percorso dell’uragano Ian ad «obbedire a tutte le indicazioni delle agenzie per le emergenze, non date nulla per scontato, fidatevi del loro giudizio non del vostro: lasciate le vostre abitazioni se è stato ordinato».

Biden ha detto di aver approvato ogni richiesta fatta dalla Florida «per assistenza di emergenza ed a lungo termine» ed inviato «centinaia di dipendenti dell’Aagenzia federale per le emergenze (Fema)». Inoltre sono stati mobilitati «migliaia di membri della National Guard» e squadre per la ricerca e il salvataggio sono già operative.

«Fema ha pre-posizionato milioni di litri di acqua e di pasti e centinaia di generatori», ha aggiunto. «Quando la tempesta sarà passata, il governo federale sarà presente per aiutare la ripresa, vi aiuteremo a ripulire e ricostruire per far riandare avanti la Florida, saremo al vostro fianco in ogni passo», ha concluso il presidente.

Il governatore della Florida: «Effetti visibili per anni»

Gli effetti dell’uragano Ian potrebbero persistere per anni dopo che la tempesta sarà passata, secondo il governatore della Florida Ron DeSantis.