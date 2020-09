L’urgenza di sfilare tra passato e ottimismo Le immagini in questa pagina risalgono all'ultima fashion week, prima della pandemia, e confermano quanto lo spettacolo superi i format e i minifilm di luglio in modalità digitale. Ma in ordine sparso e senza una cornice di Angelo Flaccavento

Nel suo muoversi e prender forma in costante anticipo, almeno sei mesi in avanti sul calendario, la moda duetta sovente con la più smaccata surrealtà. Oggi che il mondo tutto è un teatrino dell’assurdo, l’effetto è amplificato, rifratto, prismatizzato. Tutte le immagini in questa pagina sono un documento delle sfilate che si sono svolte in Europa tra la fine dello scorso febbraio e i primi di marzo, ovvero un attimo prima, e nel caso di Parigi nel momento stesso in cui l’ondata pandemica colpiva il vecchio continente e da lì il resto dell’orbis terrarum.

Consegne a ritmi da riprogrammare

Sono gli stessi abiti che arrivano nei negozi adesso, un po’ in ritardo sul calendario insensato che fino ad ora ha dominato i ritmi delle consegne (cappotti a luglio, costumi da bagno a gennaio, come imposto dai department store americani che sono però tutti in sofferenza o proprio in bancarotta), ma finalmente in accordo con la meteorologia, come sollecitato accoratamente da più parti, Giorgio Armani in primis. Quel che sei mesi fa era annuncio del futuro prossimo oggi appare come un messaggio lanciato a noi dal passato remoto pre-confino. O forse no?

I prodromi di una estetica dell’ansia - le mascherine e il tribalismo spaziale di Marine Serre, per dire - e la relativa cura in forma vestimentaria - il classicismo sfrangiato e deciso di Prada, ad esempio -, si percepiscono già, in forma embrionale. Lo show finale della stagione, plumbeo alquanto e minaccioso, fu Louis Vuitton, con quel coro scrutatore di figuranti in costume - ben duecento - al posto della quinta scenica: il passato ci guarda, mentre facciamo lo zapping tra le epoche, era il messaggio. Uno spettacolo del genere sarà di nuovo possibile nell’immediato? Lo si vorrebbe.

Quello che manca nello show digitale

Il sistema tutto, però, ha subito un violento colpo dal succedersi di eventi imprevedibili, inopinabili, imperscrutabili e, per molti versi, irrisolvibili. La fashion week che si apre oggi, ma che entra nel pieno domani a Milano, è piena di punti interrogativi, ma anche di slanci ottimisti. Nel rispetto delle norme vigenti, numerose maison hanno optato per lo show in presenza, con pubblico in carne ed ossa. Come mezzo, del resto, la sfilata è ancora insostituibile. I vari esperimenti digitali e i film di luglio scorso non hanno fatto che confermarlo: per essere davvero apprezzati, agli abiti serve movimento. Vanno visti in scala reale, su un corpo, in un ambiente. Altrimenti sono, alla lettera, entità bidimensionali e fantasmatiche che si inseriscono nel flusso esponenziale di immagini che ogni giorno guardiamo sui nostri schermi grandi e mignon, per dimenticarle, satolli e smemorati, un attimo dopo.

I perchè di un’occasione persa

La moda digital è stata una occasione mancata, ecco. Inebriati da questo fantomatico storytelling, storditi dall’urgenza di raccontare per forza qualcosa, i creatori di moda hanno preferito inventare minifilm narrativi, nei quali i vestiti al massimo diventano costumi, che esplorare le possibilità di un medium in verità molto plastico, che consentirebbe zoomate su particolari invisibili a occhio nudo - dalla grana della stoffa al dettaglio di una cucitura - e quindi nuovi modi di fruire la moda. Di questi esperimenti, però, nessuna traccia. C’è stata invece una gran parcellizzazione di eventi digitali nei momenti più disparati, quando per essere letta a tutto tondo la moda esige al contrario una cornice, un calendario definito che crei connessioni e livelli di lettura tra le prove delle diverse maison.