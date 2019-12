L'urna di Champions sorride alla Juve, il titolo accelera in Borsa Il club bianconero agli ottavi pesca i francesi del Lione: evitati Real Madrid e Tottenham. Grazie alla competizione la squadra torinese ha già incassato 80 milioni. Tra due giorni si chiude l'aumento di capitale di Cheo Condina

La Juventus Fcvira al rialzo in Borsa dopo il sorteggio favorevole in Champions League. I bianconeri agli ottavi di finale incontreranno infatti i francesi del Lione, considerati come l'avversario più abbordabile tra le "seconde" dei gironi di qualificazione, in cui figuravano per esempio anche Real Madrid e Tottenham.

Con i quarti garantiti altri 15 milioni

Il titolo del club bianconero, il cui aumento di capitale da 300 milioni si concluderà mercoledì, si è impennato subito dopo il verdetto dell'urna dell'Uefa ed è tra i migliori dell'Ftse Mib. Del resto l'eventuale passaggio ai quarti di finale di Champions vale ulteriori ricavi per la Juventus per circa

15 milioni: oltre 10 milioni di premi Uefa più l'incasso da botteghino.

Grazie alla Coppa già incassati 80 milioni