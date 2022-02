L’usato delle bici da professionisti raccoglie 500mila euro

Un periodo indubbiamente fortunato per la bike industry, che ha goduto della spinta propulsiva della pandemia, con un boom che si è tradotto in una crescita del 14% per le bici tradizionali e del 44% per le ebike nel 2020 e che per il 2021 ha trainato l'export, cresciuto di oltre il 30% nell'ultimo anno, con 1.747.485 pezzi venduti (3,3 biciclette al minuto).

«BikeRoom con questo aumento di capitale si conferma come realtà in grande crescita e primario operatore sul mercato della bikeconomy, un settore che in Italia ha bisogno di un player moderno, digitale e veloce», afferma Edmondo Sparano, chief digital officer di Digital Magics che ha seguito l'operazione.