L’usato a noleggio aggira la carenza di auto. Nel 2022 boom di contratti anche a imprese

Il noleggio a lungo termine su vetture usate è un prodotto attuale, non dal punto di vista della sua introduzione sul mercato, che risale al 2018, ma bensì per la sua adattabilità ai tempi che stiamo vivendo.

Questo prodotto trova terreno fertile all’interno della crisi dei semiconduttori, che come risaputo, genera lunghissimi tempi di consegna per le nuove vetture. Al contrario la vettura usata in noleggio è quasi in pronta consegna.

Ma non solo. Questo prodotto si sposa perfettamente con l’attuale trend di flessibilità richiesta dal cliente, consentendogli di accedere a prodotti di mobilità ad un costo ridotto e permette, inoltre, di noleggiare vetture aziendali di livello superiore con canoni più abbordabili. Possiamo affermare che mediamente un contratto di noleggio su una vettura usata ha un canone ridotto del 20% rispetto ad un contratto su una nuova.

La particolarità di questo prodotto è che ha come oggetto vetture già noleggiate in prima battuta, con un’anzianità minore di 24 mesi, poco chilometrate, senza danni e con piani di manutenzione regolari. Ma per il resto è identico al noleggio sul nuovo comprendendo, quindi, tutti i servizi tipici quali l’assistenza stradale, le coperture assicurative e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo prodotto sta diventando sempre più importante e i numeri lo dimostrano.

In Ald Automotive, “Ald 2Life”, è stato lanciato nel 2018. All’inizio era un prodotto pensato e destinato ai privati, ma nel corso degli anni c’è stata un’evoluzione del target, basti pensare che nel 2021 il 60% dei contratti è stato realizzato su piccole e medie imprese. Nel 2021 secondo Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director «sono stati siglati oltre 3.000 contratti. Ma l’accelerazione è evidente: solo nel primo trimestre del 2022 raggiungeremo quota 1.800/1.900 contratti».