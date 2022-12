L'usato tech piace agli italiani: iPhone e Playstation gli articoli più richiesti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Saranno il caro vita e il minore potere d'acquisto, sarà la maggiore attenzione verso il tema della sostenibilità e mettiamoci pure la consapevolezza che i prodotti di seconda mano e ricondizionati non sono necessariamente un mero ripiego ma una scelta ponderata che ha i suoi vantaggi. E un suo mercato: il valore generato dall'usato in Italia, secondo le ultime rilevazioni della società di ricerca Statista, ha raggiunto quota 23 miliardi di euro e tale cifra è destinata a crescere sempre di più nel corso dei prossimi anni. Numeri a parte, è un dato di fatto come nel corso dell'ultimo anno l'interesse degli italiani per gli articoli usati sia andato in crescendo a partire da giugno fino a toccare il suo picco a novembre, per un incremento del 74% su base annuale. Lo dice un'indagine di idealo, la piattaforma di comparazione prezzi fondata a Berlino nel 2000 e presente oggi con sei portali in altrettanti Paesi europei (Italia compresa) con un catalogo di oltre 130 milioni di proposte raccolte da più di 30mila negozi online.



Cosa si compra di più

Tra le categorie di prodotto più interessate ci sono, e non è certo una sorpresa, gli smartphone: nel corso del 2021, oltre il 56% delle intenzioni di acquisto registrate da idealo in Italia ha riguardato l'universo dei telefonini, mentre molto meno appetiti in fatto di usato sono gli smartwatch (il 6% del totale) e le console di gioco e i tablet (5%). La passione per i gadget elettronici degli italiani è nota e a quanto pare vive anche nel mondo dell'economica circolare. Le maggiori richieste riguardano in tal senso anche i giochi per la Playstation (PS4), le cuffie e i computer portatili, categoria che ha segnato la percentuale di crescita maggiore (+206%) rispetto all'anno precedente). È curioso notare, inoltre, come tra i 10 prodotti usati più cercati dell'anno ci siano ben sette differenti modelli di iPhone e come nel complesso otto siano dispositivi targati Apple (l'ottavo sono le AirPods Pro), mentre gli altri due sono marchiati Sony (ed entrambi della collana Playstation). Per trovare un prodotto di un brand diverso si deve scendere alla 14esima posizione, dove campeggia Samsung con lo smartphone Galaxy S21 Ultra 5G.

Dove si risparmia di più

La scelta di un prodotto di seconda mano è spesso dettata da motivi economici ed è quindi indicativo conoscere l'entità del risparmio che può garantire una specifica categoria di apparecchi. In media, secondo idealo, fa un buon affare chi punta sulle console di gioco, dove lo “sconto” sul prezzo di listino originale può arrivare anche al 50% mentre sono altrettanto interessanti da questo punto di vista sia i frigoriferi (e le macchine fotografiche reflex (per cui il saving si aggira intorno al 35%) e anche i gamepad (il costo da nuovo a usato cala del 29%). Per gli smartphone usati, invece, difficile andare oltre una riduzione del 25%. Il consiglio, in ogni caso, è quello di fare attenzione alle fluttuazioni dei prezzi, per cogliere l'occasione di ulteriori risparmi: a novembre 2022, per esempio i giochi usati per la PS5 costavano in media il 31% in meno rispetto a dodici mesi prima e i televisori il 21%.