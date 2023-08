L’utilitarismo, le tasse e la scommessa sull’esistenza di Dio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli eroi intellettuali dell'utilitarismo classico, da Cesare Beccaria a John Stuart Mill, da Francis Hutcheson, Claude-Adrien Helvétius a Ferdinando Galiani, Pietro Verri e soprattutto Jeremy Bentham, colui che viene ritenuto il sistematizzatore, se non proprio il fondatore, di questo approccio filosofico, erano convinti che il giudizio su una società giusta debba basarsi su due pilastri fondamentali dai nomi bizzarri: consequenzialismo e welfarismo. Il consequenzialismo suggerisce che la misura della bontà di una certa azione rispetto ad un'altra sia data esclusivamente dalla valutazione delle conseguenze delle due azioni. Se ciò che produce la prima azione è meglio rispetto a ciò che produce la seconda, allora la prima azione sarà da ritenersi moralmente migliore della seconda. Il welfarismo ci da invece il metro per misurare la bontà di tali conseguenze. Queste andrebbero valutate sulla base del benessere che producono per i singoli, del piacere, della felicità variamente intesa o, simmetricamente, della riduzione della sofferenza o dell'infelicità causata a ciascun cittadino.



La scommessa di Pascal

Facciamo un passo indietro di un secolo rispetto a Bentham e proviamo a considerare la famosa “scommessa di Pascal”: è meglio credere o non credere all'esistenza di Dio. Pascal sostiene che se Dio dovesse esistere e con esso l'inferno e il paradiso, una vita virtuosa porterebbe un beneficio infinito – le gioie del paradiso, appunto - mentre una vita viziosa condurrebbe alla dannazione eterna. Ma se Dio non esistesse e noi avessimo vissuto una vita virtuosa di stenti e privazioni? Naturalmente, infatti, i premi e le punizioni hanno un valore differente in base alla probabilità che Dio effettivamente esista. Immaginiamo, ottimisticamente, che le probabilità siano 50 e 50. “Pesiamo il guadagno e la perdita puntando su croce – scrive Pascal nei Pensieri - cioè che Dio esiste. Valutiamo i due casi: se vincete, vincete tutto, ma se perdete, non perdete niente. Scommettete dunque che Dio esiste senza esitare (…) Vediamo, poiché vi è un rischio reciproco di guadagno e di perdita, se non aveste che due vite da guadagnare contro una, potreste ancora scommettere, ma se ce ne fossero tre da guadagnare, bisognerebbe giocare e, se foste costretto a giocare, sarebbe imprudente non scommettere la vostra vita per guadagnarne tre a un gioco dove c'è uguale possibilità di perdita e di guadagno.

Ma c'è un'eternità di vita e di felicità. Stando così le cose, anche se ci fosse un'infinità di casi di cui uno solo a vostro favore, avreste ancora ragione a scommettere uno per avere due, e sarebbe illogico, essendo obbligati a giocare, rifiutare di giocare una vita contro tre a un gioco dove, su un'infinità di casi, ce n'è uno per voi, qualora ci fosse da vincere una vita infinita e infinitamente felice”. Ci dice Pascal che per quanto infinitesima possa essere la probabilità dell'esistenza di Dio, se moltiplicata per il valore della vita eterna - un valore infinito - la scommessa di scegliere una vita virtuosa sarà sempre e comunque una scommessa vincente. Ecco l'argomento dalla “scommessa di Pascal” è un ragionamento consequenzialista. Credere in Dio o non crederci non è buono o malvagio in sé, diventa buono o malvagio in relazione alla bontà delle sue conseguenze: la vita o la dannazione eterna, rispettivamente.



L'esperimento

In linea di massima questo sembra un criterio di valutazione più che ragionevole. Proviamo a considerare questo esempio: siete stati abbinati ad una persona che non conoscete e la cui identità non conoscerete neanche alla fine della prova. Questa persona ha ricevuto dieci euro che deve decidere se e come dividere con voi. Voi potrete accettare o rifiutare la sua offerta. Se accettate porterete a casa quello che vi avranno offerto altrimenti, se rifiutate, nessuno porterà a casa niente. Immaginate che l'altra persona abbia due possibilità: darvi 2 euro e tenersene 8, oppure darvi 5 euro e tenersene 5. Se vi dovesse effettivamente offrire 2 euro accettereste o rifiutereste? Ora considerate un secondo scenario: le offerte potrebbero essere sempre di 2 euro (8 andrebbero all'altro) oppure di 0 e l'altro terrebbe tutti e 10 gli euro. Se, in questo secondo caso, vi offrisse 2 euro come reagireste? Accettereste o rifiutereste? Le conseguenze della vostra eventuale scelta saranno le stesse in entrambi i casi: 2 se accettate e 0 se rifiutate.

Un esperimento condotto qualche tempo fa dagli economisti Armin Falk, Ernst Fehr e Urs Fischbacher, con incentivi reali e in condizioni di anonimato, ha mostrato che i partecipanti rifiutano la prima offerta il 44.4% delle volte e la seconda, invece, solo nell'8.9% dei casi. Tale risultato mostra che le nostre valutazioni sulla bontà delle scelte non si basa, di fatto, esclusivamente sulla qualità delle loro conseguenze, ma anche sulle intenzioni che possiamo ascrivere a tali scelte. Se mi offri 2 euro quando avresti potuto offrirmene 5, non è lo stesso di quando me ne offri 2 con l'alternativa di 0. Nel primo caso intendi essere egoista, nel secondo caso altruista. E l'ascrizione di queste differenti intenzioni modifica la mia risposta anche a parità di conseguenze.