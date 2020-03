La 24 ore di Le Mans spostata a settembre L'88esima edizione della 24 Ore di Le Mans si svolgerà il 19 e 20 settembre. Un cambio di data reso necessario dalla diffusione mondiale del Coronavirus.

La 24 Ore di Le Mans cambia data. Dopo il rinvio a data da destinarsi della 6 ore di Spa-Francorchamps, anche l'88a edizione della 24 Ore di Le Mans prevista per il 13-14 giugno è stata rinviata a causa delle restrizioni governative legate alla pandemia di Coronavirus. La nuova data è in autunno: 19 e 20 settembre. Il posticipo dell'evento comporta una serie di revisioni sui calendari Wec, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series. L'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore della 24 Ore di Le Mans, ha espresso tutta la sua vicinanza e il sostegno a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid-19 con una dichiarazione del presidente Pierre Fillon:“Il rinvio della 24 ore di Le Mans è la giusta soluzione di fronte alle eccezionali circostanze sanitarie che stiamo attraversando. Dobbiamo fermare la diffusione di questo virus, quindi voglio chiedere a tutti di non correre rischi. Vorrei anche sottolineare che i nostri pensieri sono tutti per il personale medico che lavora per salvaguardare la salute di tutti. Ora più che mai lavoriamo come un'unica squadra per superare questo momento”.