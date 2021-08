La 308 station wagon rilancia la sfida ai crossover

3' di lettura

Dopo la berlina 5 porte è il momento della Station wagon. La nuova Peugeot 308 SW che arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2022 ripropone lo stesso stile muscoloso e filante, con ampi rigonfiamenti attorno alle ruote e un frontale caratterizzato dalla mascherina di dimensioni generose. Insomma la formula della station wagon regge ancora nonostante la moda dei suv e dei crossover. Da ciascuno degli aggressivi fari full Led parte una sottile luce diurna che si prolunga verso il basso. Ovviamente, le differenze con la berlina iniziano dopo le porte anteriori: la SW, infatti, è lunga 28 cm in più per 464 in totale e ha un passo maggiore di 5,5 cm fino a 273 cm.

L’effetto è quello di un’auto con una buona dose di slancio a cui contribuiscono anche i finestrini che si fanno più piccoli andando verso la parte posteriore. Curato il design del portellone: a differenza della berlina, le luci orizzontali con tre artigli luminosi non sono collegate da una fascia nera, ma subito sopra c’è una sorta di spoiler e molto grandi sono gli inserti nella parte inferiore del paraurti, che simulano dei terminali di scarico.

Il passo maggiorato della SW garantisce più spazio nell’abitacolo. Quanto ai bagagli, la capienza è di 608 litri di base è di 548 e l’accesso è facile, con soglia di carico a soli 63 cm da terra. Il resto dell’abitacolo è come nella berlina: moderno, raffinato e ben rifinito. La posizione di guida è quella tipica delle Peugeot più recenti.

Il piccolo volante è posto in basso, e il cruscotto, un display di 10 pollici personalizzabile nella grafica e in 2D o 3D a scelta in alto. La plancia è lineare, con bocchette del clima in alto e il nuovo sistema multimediale connesso, con comandi vocali e schermo touch di 10 pollici dalla grafica curata e dalla buona reattività.

Non mancano quattro prese Usb, due davanti e due dietro, e degli innovativi tasti a sfioramento, ai quali si possono assegnare e funzioni di più frequente utilizzo. Come la berlina anche la Station Wagon propone due interessanti versioni ibride plug-in che sono accomunate dallo stesso powertrain: motore 1.600 cc a benzina da 150 o 180 cavalli e unità elettrica da 110 cv, per una potenza complessiva di, rispettivamente, 180 e 225 cavalli .