Sci, la 3Tre fa 70 e celebra Madonna di Campiglio come icona di stile e rinnovamento

È andata in archivio la 3Tre di Madonna di Campiglio, l’evento con la e maiuscola che caratterizza lo sport sulla neve nella Provincia Autonoma di Trento. Da tutti identificata fra gli appuntamenti più classici della Coppa del Mondo: a detta di tanti, una vittoria a Campiglio vale nello sport invernale come un Gran Premio di Monaco in Formula 1. Paragone ideale per la logistica: in pochi possono dire di avere arrivo e parterre direttamente in centro paese.

Con un’atmosfera altrettanto rara: «La coreografia, l’allegria e il fermento unico di una notte in montagna che si respira nelle piazze, dove ogni locale, ogni ristorante organizza non solo la parte indoor ma pure la zona outdoor per intrattenere migliaia di persone che vengono apposta per vivere il momento», testimonia Bruno Felicetti, General Manager di Funivie Madonna di Campiglio SpA.

La vittoria è andata all’esperto Marco Schwarz, sciatore austriaco già argento olimpico, campione del mondo e ora leader della classifica nello slalom maschile. Agli atleti tricolori anche quest’anno non è riuscito di metter mano all’ambito vittoria, che sfugge dal lontano 2005, quando Giorgio Rocca, lanciato verso la sua vittoria in Coppa del Mondo nello slalom speciale, conquistò lo slalom più importante d’Italia nel mezzo di una memorabile serie di cinque successi consecutivi che contava inoltre le tappe di Beaver Creek, Kranjska Gora, Adelboden e Wengen. Da cinque anni a questa parte, l’italiano più vicino a farcela è stato sopratutto il gardesano Alex Vinatzer, reduce da un bel bronzo agli ultimi mondiali di Courchevel, ma nella seconda manche sul Canalone Miramonti appena conclusa il ladino più autorevole ha inizialmente segnato i primi intertempi in vantaggio, per poi rallentare e in seguito crollare nei passaggi più difficili del ‘muro’ finale.

D’altra parte quella della Val Rendena è una prova tutt’altro che facile, anzi: nonostante una discesa piuttosto corta, la sua difficoltà è molto elevata e mette alla prova senza indugio tutti gli atleti più forti. Nel corso degli anni ha visto primeggiare tante leggende delle varie discipline dello sci: non a caso il più vincente a Campiglio, Ingemar Stenmark, è stato il più vincente anche nella Coppa del Mondo di tutti i tempi. E per l’Italia, prima di Rocca, hanno animato il pubblico trentino gli assi della Valanga Azzurra, con particolare riferimento a chi è riuscito a ripetersi come Piero Gros e Gustav Thoni, senza tralasciare Alberto Tomba, che ha portato a Campiglio un record di spettatori irripetibile e insostenibile (non bastavano neanche gli alberi per contenere il doppio delle presenze della media delle altre edizioni).

Non solo competizione

Regina nello slalom e nella sua eleganza, regina nei ‘primi accessi’ fra tutti gli ski resort al mondo a quota 3.200.000. In particolar modo a partire dal suo inserimento nella Coppa del Mondo nel 1967, questo grande evento è stato capace di lanciare l’immagine di Campiglio a livello internazionale e rendere sia la gara sia la destinazione dei veri brand fra i più resilienti alle sfide del turismo invernale. «È come una certificazione della forza del nostro prodotto», afferma Matteo Bonapace, general manager dell’ApT Campiglio Dolomiti. «Un appuntamento mondiale che condensa tanti spettatori, sponsor e interessi: un’occasione fondamentale di pubbliche relazioni per capitalizzare altri progetti strategici alla località. Per questo ci impegniamo a conservare e a non puntare a far crescere i già notevoli 15.000 spettatori che anche quest’anno hanno scelto di venire a vedere la gara, cercando di servirli adeguatamente per le loro scelte e capacità di spesa».