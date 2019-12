La A14 rischia la paralisi, ma sul viadotto di Cerrano rinvio al 12 dicembre

- le cerniere di taglio che uniscono le campate sono ammalorate e ossidate tanto da non garantire resistenza in caso di terremoto e da dover quindi essere smontate, risanate e rimontate, ma il relativo progetto è stato fermato dal Genio civile che vuole chiarimenti sulla resistenza sismica delle cerniere sostitutive da utilizzare durante i lavori (pare non sia stato dimostrato che i carichi pesanti siano compatibili con le caratteristiche di queste componenti);

- in zona c’è una frana che è monitorata ma tocca le sottofondazioni dei piloni (i pali che sono la prima parte messa nel terreno quando si realizzano le fondazioni di un’opera), spostandole in modo da sollecitare anche le parti superiori in modo non previsto dal progetto (e queste sollecitazioni, invece, pare non siano monitorate).

I (sofferti) provvedimenti

Così l’Uit ha prescritto il divieto di transito ai mezzi pesanti, che però Aspi non ha adottato. Per questo la mattina del 2 dicembre le carte sono finite alla Prefettura di Teramo, che ha il potere di disporre lo stop al posto del gestore.

Una decisione delicata, che non si sa se sarà presa. Già dalle scorse settimane, vedendo i crescenti disagi per sequestri e cantieri, le Prefetture del sud delle Marche e dell’Abruzzo si sono preoccupate. Soprattutto in vista degli esodi natalizi, che potrebbero mandare in tilt il sistema.

Aggiungere a tutto questo la chiusura ai mezzi pesanti di un viadotto su un tratto importante come quello a nord di Pescara potrebbe anticipare questi problemi. Ma d’altra parte crolli ce ne sono già stati, per cui chi deve decidere sente anche il peso di questa responsabilità.