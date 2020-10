La babele regionale su tamponi e test rapidi: ecco dove si possono fare e a quale prezzi Dopo l’avvento dei test sierologici ora c’è la possibilità di fare nel laboratorio sotto casa anche l’ambitissimo tampone, ma solo in alcune Regioni. Nel Lazio sì ai nuovi test rapidi di Marzio Bartoloni e Francesca Cerati

Covid, laboratori in difficolta' per analisi tamponi

Dopo l’avvento dei test sierologici ora c’è la possibilità di fare nel laboratorio sotto casa anche l’ambitissimo tampone, ma solo in alcune Regioni. Nel Lazio sì ai nuovi test rapidi

5' di lettura

In principio c’era il tampone molecolare, il gold standard per le diagnosi da Covid, che si poteva fare solo ed esclusivamente se chiamati dalla Asl. Da settimane però il panorama è cambiato radicalmente e dopo l’avvento dei test sierologici che scoprono attraverso gli anticorpi se si è venuti in contatto con il virus ora c’è la possibilità di fare nel laboratorio sotto casa anche l’ambitissimo tampone con prezzi che vanno da 60 a 120 euro ma in alcuni casi arrivo fino a oltre 200 euro. Un’opzione però possibile solo in Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte, Basilicata e Trentino. Nelle altre Regioni invece il tampone dal privato è off limits anche se si paga di tasca propria. Il Lazio però ha appena siglato un accordo con i laboratori che consentirà di poter fare i tamponi rapidi - test antigenici ora impiegati massicciamente nelle scuole - al costo di 22 euro.

Dove fare i tamponi nelle Regioni

Da diversi giorni il Servizio sanitario attraverso i suoi dipartimenti di prevenzione ha superato la soglia dei 100mila tamponi al giorno. Test che si fanno su pazienti sintomatici, ma anche su tutti i contatti (il famoso tracciamento) che, ora che inizia la stagione delle sindromi influenzali, farà salire ancora di più il fabbisogno di tamponi visto che spesso i sintomi si confondono. Da qui l’apertura di alcune Regioni alla possibilità per i cittadini di fare dal laboratorio privato, pagando di tasca propria, il tampone con costi che variano in media dai 60 ai 120 euro.

Leggi anche I tamponi rapidi entrano in classe e saranno volontari, si parte con le scuole di Roma

Tra i centri privati più grandi con una rete capillare di laboratori in tutta Italia ci sono ad esempio Synlab, presente in Italia in otto Regioni (Lombardia con oltre 130 punti di prelievo, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Campania, Emilia Romagna) e Lifebrain presente in 17 Regioni che con un costo medio di 80 euro (85 a Trento e 60 in Basilicata) garantiscono l’esame con il tampone dove le disposizioni regionali lo consentono dietro comunque prescrizione medica. Gli stessi centri in tutta Italia offrono anche i test sierologici con costi da un minimo di 20 euro per il test qualitativo fino a un massimo di 60 per il test quantitativo. «Ad oggi abbiamo eseguito oltre 500mila tra test sierologici e tamponi, mettendo al centro professionalità e massima qualità dei nostri servizi analitici, forti di una rete logistica e territoriale che ci consente di offrire un supporto capillare in 17 regioni italiane», spiega Riccardo Manca, direttore generale del Gruppo Lifebrain. Che tra l’altro lavora anche a fianco di aziende per effettuare i test tra i lavoratori - ad esempio la Ferrari - e del mondo dello sport «in favore di club calcistici e Federazioni nazionali, come la Federazione Italiana Pallavolo o la Fir», aggiunge Manca.

Il caso dei test rapidi, Lazio apripista

La nuova frontiera degli esami per il Covid sono i test rapidi antigenici che danno i risultati in 15-20 minuti anche se sono meno affidabili. Ci sono due versioni: quello che assomiglia al tampone tradizionale perché le modalità di prelievo sono le stesse (si usa un lungo cotton fioc da inserire nel naso) e per questo sono stati ribattezzati “tamponi rapidi” e poi i test salivari che prevedono il prelievo della saliva e sono dunque meno invasivi. Entrambi questi test sono attualmente sperimentati in modo massiccio nelle scuole. Il Lazio ha deciso di fare da apripista e ha siglato da poco un accordo con le associazioni di categoria Aiop, Federlazio, Anisap e Unindustria per portare in circa 200 laboratori i tamponi rapidi anti-genici al prezzo calmierato di 22 euro.

Il test di riferimento per una diagnosi di Covid, comunque, al momento resta quello molecolare e i prezzi sono standardizzati. Il “cotton fioc” con la provetta di trasporto del materiale naso-faringeo raccolto, quindi la prima fase, costa 1-1,50 euro; il reagente più l'ammortamento della macchina dai 18 ai 25 euro a seconda della tecnologia, a cui va aggiunta la “manodopera” del chimico, 40-45 euro.