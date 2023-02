La Baguette-gioiello per Fendi

Il 9 settembre del 2022 Fendi sceglie New York per celebrare i 25 anni della sua iconica borsa Baguette, creata da Silvia Venturini Fendi nel 1997. E che deve parte del proprio successo anche a una serie ambientata a New York, “Sex and The City”. All'evento partecipano anche Sarah Jessica Parker, protagonista della serie, Marc Jacobs e Linda Evangelista, ma gli occhi sono tutti per la baguette realizzata in Tiffany Blue. Un omaggio del marchio a un altro marchio del gruppo Lvmh, realizzato in pelle dell'iconico azzurro, con dettagli in argento, smalto, oro bianco e diamanti. Ne viene prodotta anche una versione-gioiello in argento, incisa con dei gigli, fiore nazionale italiano, e delle rose, in riferimento allo Stato di New York. Disponibile online e nelle boutique per sole 24 ore a partire dalla 8.30 del 5 gennaio scorso, per decretare il sold out ne sono bastate 4.

