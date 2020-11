La balbuzie, una foto, una dottoressa: ecco cosa ho imparato dalle elezioni americane

A parte l'aspetto emotivo, restando razionali, cosa c'entra con noi tutto questo ? Quanti uomini conosciamo che sono stati attraversati da lutti altrettanto tremendi e che hanno saputo vivere? Sono diventati migliori o peggiori? Alcuni sì, altri no. E la risposta, in questo ragionamento, ci interessa poco. Ci interessa piuttosto quello Joe Biden disse a Mark Barden, che aveva perso suo figlio ad appena 7 anni, ucciso alla scuola elementare Sandy Hook a Newtown, Connecticut, insieme ad altri 25 ragazzi. Al telefono, una sera i due parlarono per più di un'ora. Forse avranno provato a capire cosa potevano avere in comune, oltre a quel dolore, sicuramente hanno parlato di famiglia perché, a Barden, Biden disse: «Fai affidamento su questo, cerca sostegno in quello che hai».

E siccome, come tutte le malattia, anche il lutto chiede rimedi pratici gli consigliò: «Tieni un bloc note vicino al letto e dai un voto a ogni giornata, 1 è il peggiore, 10 è il migliore. Non vedrai un 10 per un bel po' di tempo, ma i voti più bassi, e i momenti peggiori, per quanto sempre durissimi, cominceranno a diventare più rari».

Ora in questo frame, e in queste parole, io ci vedo la rassicurazione del buonsenso. Banale, forse. Ma se fosse davvero così banale oggi non staremmo qui a farci bastare, dalla politica, il buonsenso (almeno il buonsenso!). Poco certo per immaginare come sarà la presidenza Biden (politica interna, estera, economia), ma l'idea che a gestire questo tempo sarà un uomo che si è strutturato sul lutto e che lo ha trasformato in un'identità politica allude a una dimensione di normalità: ovvero la normale attenzione alle vite comuni dei tanti individui che costituiscono la spina dorsale di una democrazia (spina dorsale, qualcuno ha contato quante volte nel suo discorso di insediamento Biden ha usato questa espressione? Io no, ma vado a memoria almeno quattro).

Terzo frame. Le televisioni hanno appena diffuso la notizia che con i voti della Pennsylvania Joe Biden andrà alla Casa Bianca, dalla casa di famiglia Jill Biden, che è la sua seconda moglie, condivide sui suoi social una foto in cui lei e il marito tengono in mano un cartello per ringraziare. In questo cartello, come anche sul suo profilo, Jill Biden fa precedere il suo nome da Dr. , cioè dottoressa Jill Biden. Questo Dr. che sostituisce il più scontato M.rs mi colpisce senza averne subito chiaro il motivo; ci penso.

E nel pensarci provo a cercare qualche nota sulla 46° first lady. Della sua biografia mi colpisce che con la laurea (Università del Delaware) ha un master (West Chester University e l'Università di Villanova) e un dottorato (Università del Delaware). Laurea, master, dottorato: il Dr. non solo ha tutto il diritto di starci ma anche di essere rivendicato. Leggendo le varie note biografiche che circolano in rete vedo che dal 2009 insegna inglese al Northern Virginia Community College e che, per questo, è la prima donna ad aver svolto un lavoro retribuito mentre il marito ricopriva la carica di vicepresidente degli Stati Uniti. A questo si aggiunge il fatto che ha lavorato con i ragazzi con disabilità e che è la fondatrice dell'organizzazione no-profit Biden Breast Health Initiative, co-fondatrice del programma Book Buddies, co-fondatrice della Biden Foundation, attiva nell'associazione Delaware Boots on the Ground ed è co-fondatrice di Joining Forces con Michelle Obama.

Di questa parte della sua biografia, è quel “programma Book Buddies” l'aspetto che trovo più interessante: un programma per garantire i libri ai ragazzi più bisognosi. Io non so se Jill Biden, dopo essere stata la prima donna ad aver continuato a lavorare durante la vicepresidenza del marito, sarà anche la prima donna a continuare a lavorare durante la presidenza del marito, però appare plausibile che una qualche sbirciatina alle politiche per la formazione di un Paese, che è certo fatto di opportunità ma anche di grandi disparità nell'accesso all'istruzione pubblica, la darà. E chissà che l'esempio non venga colto anche da questa parte dell'Oceano. In ogni caso, al di là di questo, quel Dr. così rivendicato è il miglior segnale di una emancipazione praticata e non solo narrata.