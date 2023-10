La «Balena blu» rafforza i collegamenti con la Corsica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Balena blu punta sulla Corsica e, forte dei dati positivi della stagione conclusa, potenzia i collegamenti con la Sardegna e Liguria e la Toscana. La compagnia di navigazione Moby line del Gruppo Onorato, alla fine del periodo che ha registrato il raddoppio dei passeggeri e dei turisti verso l’isola francese guarda alla crescita con due nuove linee che vanno a sommarsi alle storiche Genova-Bastia, Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.

Liguria, Corsica, Sardegna

La prima delle nuove rotte è la Genova-Ajaccio-Porto Torres, una linea che, come sottolineano dal gruppo, «nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e dal resto del Nord Europa». La tratta, che si svolge durante la notte, prevede il prolungamento della linea fino a Porto Torre. Una soluzione che «permetterà di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale, un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura».

Loading...

La metropolitana del mare

La seconda nuova linea è la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutte le linee continentali e l’isola francese.In più le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno più tardi.

Nuove livree per le navi

«A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica - sottolineano dalla compagnia di navigazione - saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi, regine del mare».

Le gemelle del mare

La compagnia Moby, assieme alla Tirrenia, entrambe del gruppo Onorato, guardano già alla prossima stagione che, tra le novità, registrerà l’arrivo in Italia di Moby Legacy che, come la sua gemella Moby Fantasy, «è il traghetto più grande e green al mondo ed offre servizi di bordo e standard da nave da crociera». Anche Legacy, come Fantasy, entrerà in linea sulla tratta Livorno-Olbia. Davide Madeddu