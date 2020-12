La Banca centrale cinese detta i criteri per la finanza verde Tra prestiti e obbligazioni la Cina che ha promesso di diventare carbon free entro il 2060 è già in vetta alle classifiche mondiali di Rita Fatiguso

3' di lettura

Quando il presidente cinese Xi Jinping nel discorso per il 70esimo anniversario delle Nazioni Unite lo scorso mese di settembre ha dichiarato di voler anticipare i tempi per rendere la Cina carbon free entro il 2060, in molti si sono chiesti come sarebbe mai stato possibile passare dalle parole ai fatti.

La guerra santa per l’ambiente

È da almeno cinque anni che Pechino ha lanciato la sua personale guerra all'inquinamento, finendo per diventare il paladino della guerra al cambio climatico e un fiero sostenitore dell'accordo sul clima di Parigi.

Nella proposta del 14esimo Piano quinquennale che sarà approvato a marzo dal Parlamento cinese addirittura è previsto un piano ad hoc solo per l'ambiente, valido fino al 2025.

Le cose, però, quando si tratta di un Paese come la Cina, non sono mai semplici. I costi da affrontare sono enormi. Gli esperti stimano che il gigante asiatico avrà bisogno di investimenti per 440 miliardi di dollari all'anno, se vuole davvero soddisfare i suoi impegni ambientali.

Il ruolo della finanza

La finanza, altro tema di per sé scottante dato il timore panico cinese di incappare in rischi sistemici che portino al crollo dei mercati, è destinata a giocare un ruolo importantissimo. Ma Pechino deve ancora farsi le ossa, ed è improbabile che il trading delle emissioni lanciato cinque anni fa possa essere completamente a regime entro il 2021.