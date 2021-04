La Banca centrale cinese immette liquidità per 1,54 mld di dollari

2' di lettura

La Banca centrale cinese ha immesso 10 miliardi di yuan (circa 1,54 miliardi di dollari) di pronti contro termine per mantenere una liquidità ampia nel sistema bancario. Il tasso di interesse per i pronti contro termine a sette giorni è stato fissato al 2,2 per cento. L’Istituto centrale ha deciso di acquistare titoli pronti contro termine dalle banche commerciali con l’intesa di rivenderli in un prossimo futuro. La mossa segnala criticità nel sistema del credito, in vista della presentazione dei risultati entri il 30 aprile.

Un quadro di sviluppo da sostenere



Mentre le borse cinesi incassano buone performance con il CSI300 in crescita dello 0.3% e lo Shanghai Composite dello 0.2% seguiti dal ChiNext positivo dello 0.9%, nonostante i buoni guadagni di borsa, quindi, Pechino interviene sulla gestione della liquidità.

La stabilizzazione del mercato azionario, infatti, è sostenuta dai guadagni nelle start-up con il conseguente allentamento delle preoccupazioni sulla liquidità nonchè i piani di Pechino per stimolare i consumi interni.

Tuttavia le autorità hanno chiesto ad alcune banche di non penalizzare le imprese in difficoltà come parte delle misure di sostegno per rendere stabile il flusso di cassa e ridurre il rischio di contagi finanziari del mercato.

Il caso Huarong, ennesimo rinvio

Il panorama è costellato di casi complicati, tra questi giganteggia qiuello di China Huarong Asset Management. Il quarto più grande attore sulla scena della gestione patrimoniale in Cina ha dichiarato che non osserverà la scadenza del 30 aprile per presentare i risultati degli utili del 2020 perchè i revisori hanno bisogno di più tempo.