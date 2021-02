La Banca centrale cinese manterrà costanti i tassi di interesse

L’apertura in arrivo sull’estero

Mentre rassicura i mercati, la Banca centrale fa sapere anche che sono in arrivo novità sul versante degli investimenti esteri.

Ye Haisheng per conto della Safe, l’agenzia che monitora i flussi di capitale per conto dell’Istituto centrale, fa sapere che sono in arrivo novità per l’apertura dei mercati di capitali, specie sul fronte degli investimenti individuali.

Un fronte considerato a rischio e sul quale Pechino procede con il freno a mano innescato nel timore di fuga di capitali.

La Cina sta valutando, tuttavia, la possibilità di allentare i controlli sui capitali per consentire ai cittadini di investire in titoli esteri e prodotti assicurativi. Si tratterebbe di un consistente nuovo passo in avanti verso l’apertura dei mercati.

Safe sta studiando la fattibilità di consentire agli investitori nazionali di utilizzare quote annuali in valuta estera per investire nei mercati dei capitali esteri.