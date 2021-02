La Banca centrale cinese rafforza i controlli sui depositi bancari

Il nuovo regolamento è fondamentale per le banche commerciali cittadine e rurali, poiché dovranno affrontare pressioni per espandere l'attività oltre il loro luogo di registrazione, ma tutto ciò sarà ostacolato poiché la nuova regola limita la concorrenza per i depositi di risparmio.

Ci si aspetta che la Banca centrale includa indicatori di deposito interregionali nel quadro di valutazione macroprudenziale per valutare la performance delle banche e testare la stabilità delle istituzioni finanziarie.

Le autorità di regolamentazione rafforzeranno anche la gestione dei depositi dellae piattaforme online e dei depositi interregionali per stabilizzare i costi delle banche commerciali dal lato delle passività, per migliorare il tasso di riferimento e i sistemi di tassi di riferimento del mercato monetario. C’è bisogno, infine, di rafforzare la supervisione sui prodotti di deposito innovativi non standard, per la protezione degli investitori.

E quelli per i big dell’online

La Banca centrale insieme alla China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBRC) ha emesso una direttiva che cerca di rafforzare le normative sui depositi personali delle banche commerciali su Internet.

Le banche commerciali non dovrebbero condurre attività di deposito a termine o di deposito facoltativo a richiesta tramite piattaforme online non autorizzate.