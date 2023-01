La Banca centrale del Giappone lascia la politica monetaria invariata: Tokyo +2,5%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’indiscrezione, arrivata martedì pomeriggio dall’agenzia Bloomberg, secondo cui la Bce dopo un rialzo dei tassi di 50 punti base potrebbe rallentare il passo della stretta monetaria, gli occhi dei mercati sono più che mai puntati sulle banche centrali. Questa mattina è stata la volta della Bank of Japan, che ha deciso di lasciare la politica monetaria ultra espansiva invariata, con lo yen che è sprofondato al cambio sul dollaro, mentre è andato consolidandosi il calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario. L’indice di riferimento Nikkei ha segnato un rialzo del 2,5%, a quota 26.791,12, aggiungendo oltre 650 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica perde oltre il 3% sul dollaro a un valore di 130,60, e sull’euro a 140,90.

Gli investitori anticipavano un ulteriore ampliamento della banda di oscillazione dei rendimenti dei bond a lungo termine da parte dell’istituto, dopo la decisione a sorpresa il mese scorso, a conferma della volontà di una graduale variazione della politica accomodante da qui al termine del mandato dell’attuale governatore Kuroda, in scadenza a inizio aprile. Tra le Borse asiatiche, l’indice Shanghai Composite è salito dello 0,1%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong ha rinunciato ai guadagni iniziali per scendere dello 0,2%.

Inflazione e banche centrali

Nelle ultime settimane (soprattutto in Europa) la caduta del prezzo del gas ha ridimensionato notevolmente le aspettative sull’inflazione. Gli inflation swap a fine 2022 stimavano che l’inflazione europea tra un anno sarebbe stata del 4,50%, mentre attualmente le stime si sono ridimensionate al 2,43%. Questo ha convinto il mercato, nonostante la retorica ancora molto da “falco” della Bce, che presto la Banca centrale europea potrebbe ridurre il ritmo dei rialzi dei tassi a differenza di quanto continua a dire. Martedì sera, come detto, una mezza apertura a un cambio di rotta è arrivata: un’agenzia Bloomberg ha infatti indicato - da fonti anonime - che la Bce potrebbe effettivamente rallentare il passo dei rialzi dei tassi dopo il prossimo rialzo da 50 punti base a febbraio.

Molto dipenderà dai dati sull’inflazione. E proprio qu questo fronte oggi qualche indizio potrebbe arrivare, anche se non nell’area euro: tra i dati in arrivo in giornata, c’è infatti l’inflazione in Gran Bretagna.

Gli avvenimenti del giorno

Come detto, gli occhi dei mercati sono ancora puntati sulle banche centrali in vista delle prossime mosse di politica monetaria. Tra i dati macro in calendario

spiccano - come già accennato - anche l’inflazione in Gran Bretagna e l’andamento delle

vendite al dettaglio negli Usa. Prosegue intanto il World economic forum di Davos, dove sono attesi, tra gli altri, gli interventi del commissario Ue agli affari economici Gentiloni e

quello del cancelliere tedesco Scholz.