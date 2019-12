La Fed ripensa i target per risvegliare l’inflazione In discussione una strategia inedita e flessibile che consenta di alzare gli obiettivi dal 2% anche oltre il 3% se in anni precedenti i prezzi hanno languito sotto le attese. All’ombra della lezione di Paul Volcker: le scelte indipendenti pagano. di Marco Valsania

NEW YORK - La coincidenza può sembrare paradossale. È scomparso a 92 anni Paul Volcker, gigante della politica monetaria e finanziaria il cui successo più riconosciuto fu la sofferta e aggressiva vittoria su inflazione galoppante e stagflazione negli anni Ottanta. Mentre dentro la Banca centrale è scattato invece un dibattito caratterizzato dalla preoccupazione opposta: trovare formule per dare maggior slancio a rialzi dei prezzi, rimasti testardamente troppo bassi nonostante i molti anni di espansione.

Ma una lezione di Volcker potrebbe anche qui rimanere rilevante, oggi come ieri: la necessità per la Banca centrale di avere il coraggio di affrontare le sfide difendendo la propria indipendenza e le proprie azioni, anche in un clima politico difficile. A lui, passato sotto presidenti democratici e repubblicani mantenendo una forte vena di autonomia, viene in gran parte attribuita la credibilità conquistata dall’intera Fed in epoca contemporanea.

Una Fed sotto pressione

La Fed ha resistito alle pressioni dell’amministrazione Trump di tagliare più bruscamente il costo del denaro per gonfiare, forse pericolosamente, l’espansione e la Borsa. Ha piuttosto avviato una propria, ragionata revisione degli strumenti di monetary policy - in particolare del target d’inflazione - condotta da mesi in silenzio e lontano dai riflettori. Che non influenza l’ultimo vertice del 2019, il 10 e 11 dicembre. E che dovrebbe concludersi l’anno prossimo, con una decisione che potrebbe però lasciare tracce più durature per le strategie a disposizione della Banca centrale di qualunque immediata scelta o meno sui livelli dei tassi. In gioco è un arricchimento dell’arsenale stesso della Fed, un’altra arma, meno appariscente di manovre dirette sul costo del denaro o del Qe, per aiutare l’economia quando serva.

Nuovi target d’inflazione

Riassumendo l’oggetto della discussione: per garantire sostegno a una crescita che giunta al record del suo undicesimo anno potrebbe avere ancora strada da compiere ma fa i conti con tensioni e ostacoli, la Fed prepara una correzione del suo intero approccio ai target d’inflazione. E se è presto per scommesse precise sull’esito del ripensamento, l’orientamento generale appare volto a introdurre forme di inedita “flessibilità”. Non più un target ideale e statico del 2% nel futuro prossimo, insomma, bensì medie del 2% nell’arco di lassi di tempo. Vale a dire che se l’inflazione è stata a lungo deludente, la Fed potrebbe poi spingerla per un simile periodo oltre il 2%, in modo da compensare con le nuove aspettative le mancanze precedenti.

Formule diverse

È un concetto che è stato già esplicitamente sposato da esponenti del board della Fed. Le formulazioni concrete differiscono, in cerca di quella più praticabile. Lael Brainard propone ad esempio di fissare, quando necessario, un target esplicito sui prezzi superiore al fatidico 2% e anche la sua durata. Preferisce e ritiene più pragmatica una simile soluzione, che definisce meno rigida e assai meglio spiegabile ai mercati e al pubblico, rispetto all’alternativa dell’adozione del concetto generale di target medio del 2% - l’average inflation targeting. A suo avviso questa lascerebbe troppe incertezze sulle politiche necessarie a mantenerlo. Le pare insomma più chiaro e percorribile parlare di un’inflazione al 2,5% (e forse al 3%) per i prossimi anni dopo l’1,5%-2% del passato quinquennio, che non promettere di raggiungere una media del 2% nel tempo.