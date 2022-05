La Banca d’Inghilterra alza i tassi all’1% e prevede un picco dell’inflazione al 10%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Comitato di politica monetaria della Bank of England ha deciso di alzare di 25 punti base il tasso di riferimento bancario, portandolo dallo 0,75 all’1 per cento. La decisione è stata presa con sei voti favorevoli e tre contrari. Era dal 2009 che il tasso di riferimento del Regno Unito non era così alto. «Abbiamo aumentato i tassi di interesse - scrive la Bank of England - per aiutare l’inflazione a tornare al nostro obiettivo del 2 per cento. Potrebbe essere necessario aumentare ulteriormente i tassi di interesse nei prossimi mesi. Ma tutto dipende da cosa succederà nell’economia».

«Prevediamo che l’inflazione aumenterà ulteriormente fino a circa il 10% quest’anno», indica la Bank of England nel comunicato in cui annuncia il rialzo del tasso di riferimento bancario all’1 per cento. «È probabile - avverte la banca centrale del Regno Unito - che i prezzi aumentino più velocemente del reddito per molte persone. Ciò significa che le persone saranno in grado di acquistare meno con i loro soldi. L’economia del Regno Unito si sta riprendendo dagli effetti del Covid ma prevediamo che l’aumento del costo della vita porterà a una crescita complessivamente più lenta».

Loading...

L’autorità monetaria ha spiegato di aspettarsi un calo dell’inflazione a partire dal prossimo anno e un avvicinamento al target del 2% in circa due anni.

La Bank of England ha tagliato la stima del Pil per il 2023, prevedendo un calo dello 0,25% rispetto alla precedente previsione di crescita dell’1,25 per cento. Per il 2024 è invece prevista una crescita ma dello 0,25% rispetto alla precedente stima di +1 per cento. In conferenza stampa il governatore Andrew Bailey ha chiarito che le previsioni configurano un “rallentamento molto forte”, ma non una recessione tecnica.