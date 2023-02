La Banca d’Inghilterra aumenta i tassi al 4%, picco da 14 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi per la decima volta consecutiva. L'incremento dello 0,5% porta i tassi d'interesse al 4%, il livello massimo da 14 anni.



La mossa, attesa dai mercati, sottolinea quanto combattere l'inflazione sia una priorità per la Bank of England, nonostante la debolezza dell'economia britannica, che è sull'orlo della recessione. Il tasso d'inflazione è sceso al 10,5% in dicembre dall'11,1% di ottobre, ma resta ben al di sopra del tasso programmato del 2%.

«L'inflazione ha iniziato a calare e continuerà a scendere per il resto dell'anno in seguito ai cambiamenti nei prezzi dell'energia e di altri beni -, ha spiegato la BoE -. Però il mercato del lavoro è rigido e le pressioni inflazionistiche domestiche sono più forti del previsto e potrebbero rivelarsi persistenti».

Verso un nuovo rialzo al 4,5%, primi tagli entro 2023

La decisione della Monetary Policy Committee non è stata unanime: sette membri hanno votato per un aumento, due invece avrebbero voluto mantenere invariati i tassi per non aggravare ulteriormente la crisi economica, che ha portato al maggiore crollo del tenore di vita delle famiglie dal dopoguerra. Secondo la Banca, l'inflazione calerà all'8% in giugno e potrebbe scendere al 3% all'inizio del 2024.

La previsione degli economisti è quindi che potrebbe esserci un altro rialzo al 4,5% quest'anno, ma che verso la fine del 2023 la BoE inizierà a tagliare i tassi. La Banca si è detta più ottimista sulle prospettive dell'economia britannica e ha rivisto le previsioni sull'andamento del Pil nell'ultimo trimestre del 2022 al rialzo (+0,1%), dopo la contrazione dello 0,3% nel terzo trimestre. Il trimestre in corso però avrà un segno negativo, con una contrazione prevista dello 0,1%.