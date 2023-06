La Banca d’Inghilterra al tredicesimo rialzo dei tassi (e non sarà l’ultimo)

Centinaia di migliaia di persone si trovano ad affrontare aumenti insostenibili delle rate dei loro mutui immobiliari, mentre molte banche hanno ritirato dal mercato centinaia di offerte. Il Governo conservatore non intende intervenire per aiutare i proprietari di casa in difficoltà, ma punta a ridurre l'inflazione per risolvere il problema alla radice.

Il premier Rishi Sunak ha ribadito che la sua «priorità numero uno» è dimezzare l'inflazione entro la fine dell'anno e si è detto «assolutamente fiducioso» di poter mantenere la promessa fatta agli elettori. Il governatore della Boe concorda: Andrew Bailey ha dichiarato che l'impatto degli shock dell'ultimo anno andranno riducendosi, portando a un calo dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia. «Il risultato sarà che verso fine anno ci sarà un calo significativo dei prezzi al consumo», ha detto Bailey. Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha espresso il suo «pieno sostegno» a Bailey, che è nel mirino delle critiche perchè, secondo diversi economisti, ha sottovalutato il rischio inflazione e ha agito troppo tardi. «Lavoriamo insieme per raggiungere lo stesso obiettivo», ha detto.

La crisi economica sta diventando un grave problema politico per il Governo, che dovrà affrontare le elezioni nel 2024. L'aumento del costo della vita è la preoccupazione principale per i cittadini britannici, secondo i sondaggi. «Il Governo deve fare di più perchè la BoE da sola non può ridurre l'inflazione -, ha detto Mohamed El-Erian, chief economic advisor di Allianz -. I tassi d'interesse sono un'arma spuntata, spetta al Governo rilanciare l'economia, rafforzare le reti di salvataggio per tutelare i più deboli e agire per non destabilizzare il mercato dei mutui».



