La Banca del Giappone avvia la revisione del Qe per renderlo più efficace Sotto esame acquisti di asset e gestione della curva dei rendimenti - Inflazione a dollari -0,9% - Finanziaria record da mille miliardi di dollari di Gianluca Di Donfrancesco

Tre ragazze in costume tradizionale passeggiano sotto le decorazioni per l’anno nuovo. Tokyo è in allerta per i contagi di Covid-19

Sotto esame acquisti di asset e gestione della curva dei rendimenti - Inflazione a dollari -0,9% - Finanziaria record da mille miliardi di dollari

3' di lettura

Il Covid-19 ha mandando in frantumi le speranze di portare al 2% l’inflazione in Giappone: a novembre i prezzi al consumo sono scesi dello 0,9% su base annua. E la Banca centrale corre ai ripari: la Boj ha annunciato venerdì 18 la revisione generale della politica monetaria, per renderla più efficace. Intanto, saranno estesi di sei mesi i programmi speciali di acquisto titoli per gestire la crisi innescata dalla pandemia. Confermati al -0,1% i tassi a breve e allo 0% i rendimenti dei titoli a 10 anni. E il Governo prepara una finanziaria record da mille miliardi di dollari.

Un annuncio a sorpresa

I risultati della revisione arriveranno a marzo 2021. La Boj prenderà in considerazione un «ulteriore allentamento monetario efficace e sostenibile», al di là degli acquisti di asset su larga scala e dei tassi di interesse negativi, utilizzati rispettivamente dal 2013 e dal 2016.

Loading...

«Esamineremo a fondo tutti i nostri acquisti di asset e la nostra gestione del controllo della curva dei rendimenti. Se troveremo spazio per adottare misure aggiuntive e rendere il nostro allentamento monetario più efficace e sostenibile, le metteremo in atto», ha affermato il governatore Haruhiko Kuroda in un briefing.

Kuroda ha specificato che non verrà modificata «la nostra politica dei tassi negativi» ed è stato chiaro: la revisione «non ha nulla a che fare con un’uscita dalla politica accomodante. Non indeboliremo l’allentamento monetario, piuttosto, stiamo esaminando modi per renderlo più efficace».

Leggi anche Giappone, nuova spesa per 240 miliardi di euro per rilanciare il Pil

Nessun cambiamento, invece, «nell’impegno a raggiungere il nostro obiettivo di inflazione del 2% e a mantenere una politica estremamente accomodante, finché l’inflazione non supererà stabilmente il 2%».