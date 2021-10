La banda larga chiave per la digitalizzazione del sistema Paese

1' di lettura

La diffusione della banda larga è un presupposto importante per creare le condizioni necessarie a favorire la comunicazione, l'accesso ai dati e lo scambio di informazioni, leve chiave per contribuire allo sviluppo del sistema Paese, grazie al superamento del digital divide e alla valorizzazione del rapporto tra territorio e i suoi stakeholder.



L'evento “Italia digitale. Il valore della connettività e l'impatto sul territorio”, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Open Fiber, in programma mercoledì 13 ottobre alle ore 10, intende fornire gli strumenti per analizzare e misurare concretamente i benefici che la diffusione di reti in fibra ottica crea a livello economico-sociale e ambientale sul territorio, valorizzandone le risorse a vantaggio di tutta la comunità.

Interverranno Franco Bassanini, presidente di Open Fiber, Emanuela Ciapanna, capo del settore Concorrenza e mercati regolamentati, Dipartimento Economia statistica, della Banca d'Italia, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Riccardo Giovannini, partner EY, Maximo Ibarra, Ceo di Engineering, Marcella Panucci, capo di gabinetto del ministro per la Pubblica Amministrazione, e Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.

