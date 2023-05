La Bank of England alza i tassi al 4,5%: ecco perché altre strette sono possibili

La BoE era stata la prima banca centrale ad alzare i tassi nel dicembre 2021, ma secondo alcuni critici non si è poi mossa con la necessaria determinazione e per questo l’inflazione aveva raggiunto il picco dell’11,1% nell’ottobre scorso, il livello più alto da quarant’anni.

La decisione di alzare i tassi non è stata presa all’unanimità, con 7 membri del Comitato di politica monetaria a favore e due contrari all’ulteriore stretta per non gravare oltre su un’economia già debole.

La buona notizia: niente recessione in arrivo

La buona notizia di ieri è che il Regno Unito eviterà la recessione. La Banca ha fatto la revisione al rialzo più drastica da quando è diventata indipendente nel 1997, modificando le fosche previsioni fatte in febbraio di una contrazione dello 0,5% e prevede ora una crescita del Pil dello 0,25% nel 2023.

Il quadro è migliorato – i costi dell’energia sono in calo, la gestione delle finanze è tornata stabile, la fiducia delle imprese è in rialzo - ma Bailey ha sottolineato che l’economia britannica resta estremamente debole e continuerà a esserlo per i prossimi tre anni.

«È una buona notizia che la Bank of England non preveda più una recessione, ma l’aumento dei tassi sarà una delusione per le famiglie che hanno un mutuo da pagare -, ha commentato ieri il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt -. Per evitare che il carovita continui però dobbiamo essere risoluti e proseguire sulla rotta indicata di dimezzare l’inflazione entro la fine dell’anno».