La Bank of England lancia l’allarme «Fuga dei depositi verso i Bitcoin»

La Banca d'Inghilterra mette le criptovalute sotto la sua lente. Dopo aver definito “pericolose” tutte le nuove monete digitali, la BoE ha lanciato un monito: l'ascesa di Bitcoin e di tutte le altre centinaia di “fratelli” rischia di essere una minaccia per la stabilità finanziaria. Il Regno Unito è in piena corsa agli sportelli: migliaia di risparmiatori ritirano i propri depositi dalle loro banche per andarli a investire in criptovalute, attratti dal boom delle quotazioni.

Si stanno sommando tre...