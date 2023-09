La Bank of England lascia i tassi invariati al 5,25%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Bank of England (BoE) ha lasciato oggi invariati i tassi d’interesse britannici al 5,25%, dopo 14 rialzi consecutivi. La decisione arriva relativamente a sorpresa rispetto alle attese di un ulteriore ritocco di un quarto di punto, analogo a quello appena attuato dalla Bce; anche se una parte degli analisti l’aveva prevista sulla scia di quanto fatto viceversa in settimana negli Usa dalla Fed. Lo stop - preceduto da una conferma del calo tendenziale dell’inflazione, e in qualche modo preannunciato giorni fa dal governatore Andrew Bailey - era invocato da tempo da vari settori del business e darà sollievo a chi è titolare di mutui.



L’inflazione in Gran Bretagna resta elevata, anche se è inaspettatamente scesa al 6,7% (tasso più basso degli ultimi 18 mesi) dal 7,9% secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi il 20 settembre, per il calo dei costi di hotel e biglietti aerei e il rallentamento dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Anche la Bank of England (come la Bce) ha come obiettivo di stabilità dei prezzi un carovita al 2 per cento. A inizio agosto, la Bank of England aveva alzato i tassi di 25 punti base al 5,25%, registrando all’epoca il 14esimo rialzo di fila del costo del denaro.

Nelle ore precedenti la riunione sui tassi della BoE la quotazione della sterlina è scesa, influenzata da un dollaro molto rafforzato dall’annuncio della Federal Reserve di voler mantenere fermi al 5,25% i tassi Usa e dai dati sull’inflazione britannica - diffusi il 20 settembre - più deboli del previsto.