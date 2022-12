La Bank of Japan spiazza i mercati: ecco perché sono caduti e poi risaliti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Non è assolutamente l’abbandono della politica monetaria accomodante». Il presidente della Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, ha provato a calmare le acque. A rassicurare i mercati. A giustificare l’allargamento della banda di oscillazione dei rendimenti dei titoli di Stato decennali come una mossa tecnica. Senza significato. Ma il mercato non ci ha creduto. Perché da tempo era convinto che la Banca centrale giapponese avrebbe prima o poi fatto una mossa del genere per dare una scossa allo yen. Così...